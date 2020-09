La 19e étape du Tour de France, ce vendredi, est un trait d'union entre les séquences alpines et celle dans les Vosges Saônoises : 166.5 km entre Bourg-en-Bresse (Ain) et Champagnole (Jura). A vivre sur Francebleu.fr.

EN DIRECT - Tour de France : suivez la 19e étape entre Bourg-en-Bresse et Champagnole

Entre les spectaculaires étapes alpines et un contre-la-montre inédit s'achevant au sommet de La Planche des Belles Filles, la 19e étape du Tour de France, ce vendredi, emmène le peloton principalement sur les routes du Jura. Au programme : 166,5 km entre Bourg-en-Bresse (Ain) et Champagnole. Une étape de transition, "pour baroudeurs" à suivre en direct avec France Bleu.

L'essentiel

Cliquez ici pour actualiser cette page

Parcours total : 166,5 km

Départ réel : 13h30

Principale difficulté : la côte du château au km 82, en quatrième catégorie (4,7%)

Arrivée prévue : entre 17h27 et 17h48

Primož Roglič (Jumbo-Visma) est toujours maillot jaune

Suivez la course en direct de Bourg-en-Bresse à Champagnole

10h30 - Le profil de l'étape : pas de difficultés majeures, une seule côte, classée catégorie 4. Le sprint à Mournans, au km 117.

Le profil de la 19e étape du Tour 2020. © Visactu

10h20 - Tous les horaires : départ de la caravane publicitaire à 11h45, départ réel des coureurs à 13h45 à Bourg-en-Bresse et arrivée des premiers concurrents entre17h27 et 17h48.

Retrouvez ci-dessous tous les passages, ville par ville :

10h10 - La carte de l'étape. Partant de l'Ain, les coureurs vont surtout pédaler sur les routes du Jura, à travers le vignoble, berceau du célèbre vin jaune. A Lons-le-Saunier, les coureurs tricolores pourront pousser une petite Marseillaise car la préfecture du Jura est la ville natale de son auteur, Rouget-de-Lisle, ou bien manger une petite Vache-qui-rit : le fromage qui a fait les belles heures de la caravane publicitaire y a son musée. Visite en vidéo grâce à France Bleu dans Un Tour d'avance.

Cités médiévales, villages remarquables, abbayes et châteaux sont également au programme de cette étape : on devrait en prendre plein les yeux... quand on ne les a pas fixés sur la route ou le maillot du concurrent de devant.

Voici la carte interactive de cette 19e étape, n'hésitez pas à la mettre en plein écran et à zoomer :

10h00 - Bonjour et bienvenue dans ce direct : nous allons suivre l'antépénultième étape du Tour de France 2020 : Bourg-en-Bresse - Champagnole.

Suivre le Tour de France 2020