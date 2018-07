Pour cette troisième journée du Tour de France dans les Pyrénées, les coureurs partent de Lourdes, (Hautes-Pyrénées) et se dirigent vers Laruns (Pyrénées-Atlantiques). L'étape, longue de 200,5 km permettra d'affronter trois cols mythiques : Aspin, le Tourmalet et l'Aubisque. Suivez notre direct.

Trois cols mythiques au programme : le col d'Aspin le col du Tourmalet et le col d'Aubisque.

Lourdes, France

Pour cette nouvelle étape de montagne, les coureurs du Tour de France se retrouvent en terrain connu, avec trois grands "classiques du Tour" : le col d'Aspin, gravi 53 fois depuis 1947, le Tourmalet 55 fois, et l'Aubisque, 48 fois. La 19e étape de ce parcours 2018 quitte Lourdes et son sanctuaire à 12h05 (départ réel 12h15) pour rejoindre Laruns aux alentours de 17h30 après 200,5 km de course. Vivez l'étape avec France Bleu, radio officielle du Tour de France !

L'essentiel de la course

à lire Tour de France : la route de Gourette est rouverte à la circulation

Tour de France : le tracé de la 19e étape entre Lourdes et Laruns - ASO