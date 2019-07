EN DIRECT - Tour de France : suivez la 19e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes

Le peloton relie Saint-Jean-de-Maurienne et Tigne pour la 19e étape du Tour de France. Julian Alaphilippe sera sans doute en difficulté et luttera pour conserver le maillot jaune. 126,5 km ardus, à vivre en direct sur France Bleu !

Il faudra un mental énorme pour venir à bout de cette 19e étape du Tour de France. Elle relie Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes ce vendredi 26 juillet et promettre de mettre cuisses et mollets à rude épreuve. Il faudra grimper la Côte de Saint-André (3,1 km à 6,8%), la montée d'Aussois (6,5 km à 6,2%), le col de la Madeleine (3,9 km à 5,6%), et terminer par le plus haut sommet du Tour : le col de l'Iseran et ses 2.770 mètres ! Restera ensuite à la montée vers Tignes et ses 7,4 km à 7%.... Une arrivée en altitude, à 2.113 mètres !

L'essentiel à savoir sur l'étape

Départ donné à 13h45, arrivée prévue entre 17h20 et 17h55.

126,5 km d'étape de montagne entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes.

160 coureurs au départ

Le Français Julian Alaphilippe porte le maillot jaune pour la 14e journée consécutive

Le profil de la 19e étape

La carte du parcours de 126,5 km

L'itinéraire et les horaires entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes

Le parcours du Tour de France 2019

