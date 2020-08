EN DIRECT - Tour de France : suivez la 2e étape à Nice

Deuxième étape du Tour de France ce dimanche 30 août avec une épreuve de montagne et trois cols à gravir : le col de la Colmiane, celui de Turini et le col d’Èze. Donc, deux passages au-delà des 1.500 m dès le deuxième jours de la compétition, c'est une première !

Après le grand départ du Tour samedi, c'est une tout autre histoire ce dimanche 30 août avec cette deuxième étape et l'entrée en scène du haut-pays. Trois cols ponctuent le parcours des 186 km de l'épreuve. Départ une nouvelle fois de la place Masséna, direction Valdeblore et le col de la Colmiane. Le peloton rejoindra après La Bollène-Vésubie et attaquera les 14,9 kilomètres d’ascension du col de Turini. Retour ensuite à Nice par La Trinité et le col d'Èze pour finir sur une nouvelle boucle dans Nice en passant par le col des Quatre Chemins.

L'essentiel de la 2e étape

Un parcours total de 186 km ;

Trois cols : la Colmiane, Turini et Èze.

Après une première étape en trois boucles autour de Nice ce samedi, la deuxième étape est une réelle épreuve de montagne avec deux passages au-delà les 1.500 m d'altitude dès le deuxième jour, c'est une première. Le parcours s'étend sur 186 km avec un départ et une arrivée à Nice.

Après un sprint en début de tracé, cette deuxième étape réserve trois épreuves aux coureurs qui doivent gravir trois cols : le col de la Colmiane à 1.500 m (ascension sur 16,3 km à 6,3%, 1re catégorie), le col de Turini à 1.607 m (ascension sur 14,9 km à 7,4%, 1re catégorie) et celui d'Èze à 490 m (ascension sur 7,8 km à 6,1%, 2e catégorie).

Les cartes de l'étape

Carte de la 2e étape du Tour de France 2020. - Geoatlas.com / ASO

Le profil de la 2e étape du Tour de France 2020. - ASO

