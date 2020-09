EN DIRECT - Tour de France : suivez la 4e étape de Sisteron à Orcières-Merlette

Quatrième étape du Tour de France 2020 ce mardi 1er septembre entre Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) et Orcières-Merlette (Hautes-Alpes) : sur un parcours de 160,5 km, le peloton affronte un col, trois côtes et pour finir, la montée d'Orcières, à 1.825 m d'altitude.

Après trois étapes au départ de Nice, dont la dernière a été remportée par Caleb Ewan (Lotto) lundi, les coureurs se retrouvent dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes pour cette 4e étape de 160 km entre Sisteron et Orcières-Merlette. Un col et trois côtes attendent les coureurs après le sprint de Veynes.

L'essentiel de la 4e étape

Parcours total : 160,5 km

Un sprint à Veynes suivi d'un col de catégorie 3 et de trois côtes

172 coureurs au départ, 22 équipes représentées

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) est toujours en jaune.

La 4e étape débute à 13h30 à Sisteron. Plusieurs difficultés attendent les coureurs : le col du Festre au km 67,5 (catégorie 3, ascension de 7,6 km à 5,3%), la côte de Coprs au km 97,5 (catégorie 4, ascension de 2,2 km à 6,3%), la côte de l'Aullagnier au km 125,5 (catégorie 3, ascension de 3 km à 6,4%), la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes au km 141,5 (catégorie 3, ascension de 2,8 km à 6,8%) et la montée finale d'Orcières-Merlette (catégorie 1, ascension de 7,1 km à 6,7%).

