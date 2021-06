La quatrième et dernière étape du Tour de France en Bretagne s'élance ce mardi en Ille-et-Vilaine. Les coureurs vont parcourir 150,4 km de Redon jusqu'à Fougères. Suivez l'étape en direct avec France Bleu.

EN DIRECT - Tour de France : suivez la 4e étape entre Redon et Fougères

Dernière étape en Bretagne pour les coureurs du Tour de France 2021 ! Le peloton va sillonner l'Ille-et-Vilaine. Cette quatrième étape va emmener les 178 protagonistes de Redon à Fougères, sur 150,4km. Suivez cette journée en direct avec France Bleu.

Ce lundi, Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a remporté la troisième étape du Tour à Pontivy, dans le Morbihan, lors d'un final marqué par de nombreuses chutes. Le Néerlandais Mathieu van der Poel a conservé le maillot jaune.

L'essentiel

Etape de 150,4km entre Redon et Fougères

Départ réel donné à 13h40, arrivée prévue aux alentours de 17h

van der Poel toujours en jaune

Le direct

11h45 : Il va encore y avoir de l'ambiance ce mardi sur la Grande Boucle ! Les spectateurs seront une nouvelle fois nombreux pour encourager les coureurs. A Châteaugiron, le country club a même prévu un spectacle.

11h40 : Nos reporters nous ont concocté cette vidéo des 150 derniers mètres avant l'arrivée à Fougères. Une arrivée en virage et en montée. On espère un final moins compliqué que ce lundi, marqué par de nouvelles chutes et l'abandon de l'Australien Caleb Ewan.

11h35 : Le départ officiel sera donné à 13h40 de Redon. Un sprint intermédiaire aura lieu à Vitré, à 36 km de l'arrivée. Selon Christian Prudhomme, "cette traversée de l'Argoat, la belle Bretagne intérieure, tracée entièrement en pays gallo et d'un bout à l'autre de l'Ille-et-Vilaine, laisse encore présager un sprint massif. Sauf si les audacieux parviennent à profiter des moutonnements boisés ou d'un vent qui balaierait les quelques plateaux à découvert pour provoquer une différence décisive."

Découvrez le tracé et le profil de cette quatrième étape :

11h30 : Que nous réserve cette journée sur la Grande Boucle ? L'analyse du consultant de France Bleu sur le Tour de France, Jean-François Bernard : "Aujourd'hui, on aura une nouvelle fois une bagarre entre les meilleurs".

11h25 : Les fans de vélo sont déjà présents sur la ligne d'arrivée à Fougères. On s'attend à un beau final au sprint encore ce mardi.

11h20 : Cette étape reliera Redon à Fougères. Les coureurs passeront par Bain-de-Bretagne, Janzé, Liffré ou encore Vitré. Retrouvez ci-dessous tous les horaires de passage, commune par commune.

11h15 : Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons vivre cette quatrième et dernière étape du Tour de France en Bretagne.

Le parcours complet du Tour de France

Le parcours complet du Tour de France - ASO

Suivez le Tour de France