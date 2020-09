EN DIRECT - Tour de France : suivez la 5e étape entre Gap et Privas

Cette 5e étape du Tour de France, ce mercredi 2 septembre, compte 183 km entre Gap (Hautes-Alpes) et Privas (Ardèche) via la Drôme et la vallée du Rhône. Outre deux cols de 4e catégorie, elle devrait faire la part belle aux sprinteurs et permet au peloton de prendre la direction du sud-ouest de la France. Le Slovène Primoz Roglič (Jumbo-Visma) a remporté mardi la 4e étape entre Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) et Orcières-Merlette (Hautes-Alpes). Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) conserve le maillot jaune.

L'essentiel de la 5e étape

Parcours total : 183 km

Départ fictif à 13h10, réel à 13h20. Arrivée prévue entre 17h15 et 17h45.

Sprint à L’Épine (KM 47,5)

Deux cols de 4e catégorie aujourd'hui : Serre Colon (KM 130) et Saint-Vincent-de-Barrès (KM167)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) porte le maillot jaune

Suivez le direct entre Gap et Privas

Un aperçu de l'étape du jour, vue du ciel. Ce sera surtout une étape de grand spectacle puisque les sprinteurs devraient être à nouveau à la fête ! "Dans la vallée du Rhône, la tradition cycliste, ce sont bien les sprints massifs. En conclusion d’une route en faux plat montant sur plusieurs kilomètres, celui de Privas concernera les spécialistes parmi les spécialistes" prévient Christian Prudhomme.

En Ardèche, des axes seront évidemment fermés avant l'arrivée du peloton.

- - Département de l'Ardèche

Les coureurs devraient passer à Montélimar entre 16h20 et 16h40. Attention aux rues coupées pour l'occasion.

- - Ville de Montélimar

Vous avez décidé de poser la glacière sur le bord de la route du Tour ? Voici les horaires et les lieux de passage des coureurs (et n'oubliez pas votre masque).

- - ASO

Le parcours de cette 5e étape du Tour est long de 183 km. Le peloton partira des Hautes-Alpes, passera dans la Drôme et la vallée du Rhône, pour remonter sur les hauteurs ardéchoises à Privas.

- - ASO / Geoatlas

Voici le profil de cette étape. Au lendemain de l'arrivée à Orcières-Merlette (Alpes-de-Hautes-Provence), cette nouvelle portion alpine comporte deux ascension de 4e catégorie.

- - ASO

Bonjour et bienvenue sur ce direct sur francebleu.fr. Nous suivons ensemble la 5e étape du Tour de France entre Gap (Hautes-Alpes) et Privas (Ardèche).

