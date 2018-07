Le Tour de France reste en Bretagne ce mercredi pour la 5e étape. Ils partent de Lorient à 12h20 pour parcourir 204,5 km et pas moins de cinq côtes, avant d'arriver dans le Finistère, à Quimper, vers 17h20.

Nouvelle étape bretonne pour les coureurs du Tour de France, et cette fois à 100%. Ils partent ce mercredi de Lorient, dans le Morbihan, à 12h20, pour rejoindre Quimper et le Finistère après 204,5 km de course. Une étape accidentée où les grimpeurs seront mis à contribution puisqu'ils auront cinq côtes à gravir. Une étape à vivre avec France Bleu, radio officielle du Tour de France !

