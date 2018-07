Vendée, France

Après une semaine de course sur les routes de Vendée et de Bretagne, cap à l'Est pour les coureurs du Tour de France. Durant cette 7e étape, ils vont parcourir peu plus de 231 km et traverser l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne avant d'arriver à Chartres dans l'Eure-et-Loir.

Cette étape est la plus longue de cette 105e édition du Tour du France. Au programme notamment, une ascension de catégorie 4 : la Côte du Buisson de Perseigne.

Une étape à vivre avec France Bleu, radio officielle du Tour de France !

L'essentiel de la course

Suivre l'émission spéciale sur France Bleu Armorique

Suivez la course en direct

