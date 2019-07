EN DIRECT - Tour de France : suivez la 8e étape entre Mâcon et Saint-Étienne

La 8e étape du Tour de France relie samedi Mâcon à Saint-Étienne. Le maillot jaune est sur les épaules de Giulio Ciccone. Le départ est prévu à 12h10. Le parcours réserve quelques ascensions de catégorie 2 et 3 en Saône-et-Loire, dans le Rhône et la Loire. L'arrivée est prévue entre 17 et 18 heures.

Le départ de la 8e étape à Mâcon est prévu à 12h10 et l'arrivée à Saint-Étienne entre 17h10 et 17h45

Bourgogne-Franche-Comté, France

La 8e étape du Tour de France quitte la Bourgogne-Franche-Comté et arrive en Auvergne-Rhône-Alpes samedi. Le parcours du jour compte 200 kilomètres beaucoup moins plats que l'étape de la veille. Sept ascensions, de catégorie 2 et 3, sont au programme. Le peloton quittera Mâcon (Saône-et-Loire) à 12h10 et devrait arriver à Saint-Étienne entre 17h10 et 17h45.

Écoutez France Bleu en direct samedi de 16h à 18h

À retenir

Départ à 12h10 à Mâcon. Arrivée prévue à Saint-Étienne entre 17h10 et 17h45.

La 8e étape compte 200 km.

Le parcours est ponctué de sept ascensions de catégorie 2 et 3.

Le coureur italien Giulio Ciccone (Segadredo-Trek) porte le maillot jaune.

Julian Alaphilippe, le coureur français de Deceuninck-Quick-Step est toujours 2e, à 6 secondes du leader.

Le direct de la 9e étape

Suivez la 9e étape entre Mâcon et Saint-Étienne samedi avec les équipes de France Bleu sur le terrain.

Le profil entre Mâcon et Saint-Étienne

La 8e étape de 200 km entre Mâcon et Saint-Étienne devrait réserver samedi un peu plus d'animation que l'étape entre Belfort et Chalon-sur-Saône vendredi. C'est "une étape compliquée avec sept cols et côtes dans la journée", selon Jean-François Bernard, consultant France Bleu.

Y-aura-t-il une tentative de Julian Alaphilippe pour reprendre le maillot jaune ? Le coureur français de Deceuninck-Quick-Step n'est qu'à 6 secondes du premier au classement général, il peut sortir du bois t pourrait reprendre le jaune grâce à des bonifications.

"Ce n'est pas une étape de transition, c'est compliqué, on rentre dans le vif du sujet avant la journée de repos. C'est une étape où on est en prise toute la journée." - Jean-François Bernard, consultant France Bleu

Les difficultés du jour

KM 33 - Sprint intermédiaire à Cercié-en-Beaujolais

KM 51 - Col de la Croix-Montmain (altitude : 737 mètres, catégorie 2)

KM 71 - Col de la Croix-de-Thel (altitude : 650 mètres, catégorie 2)

KM 84,5 - Col de la Croix-Paquet (altitude : 598 mètres, catégorie 2)

KM 97 - Côte d'Affoux (catégorie 3)

KM 133 - Côte de la Croix de Part (altitude : 738 mètres, catégorie 2)

KM 148,5 - Côte d'Aveize (altitude : 778 mètres, catégorie 2)

KM 187,5 - Côte de la Jaillère (catégorie 3)

La tête en l'air à Mâcon

Les Alpha Jets de la Patrouille de France survoleront la ligne de départ de l'étape 8 à M^con samedi 13 juillet à 12h09.

Le parcours de la 8e étape

Les horaires de la 8e étape

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour

