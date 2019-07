EN DIRECT - Tour de France : suivez la 9e étape entre Saint-Étienne et Brioude

La 9e étape du Tour de France relie dimanche Saint-Étienne (Loire) à Brioude (Haute-Loire). Le maillot jaune est sur les épaules de Julian Alaphilippe. Le départ est prévu à 13h05 et l'arrivée prévu entre 17h20 et 17h40. Le parcours du jour compte 170 km avec trois ascensions majeures.

La 9e étape du Tour de France sera forcément très française. Parce que c'est le 14 juillet. Parce que le maillot jaune est sur les épaules de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step). Parce que Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) est 3e du classement général. Parce qu'aussi Romain Bardet (AG2R La Mondiale) est très attendu, le coureur originaire de haute-Loire arrive chez lui ce dimanche.

Cette étape de 170,5 km relie donc Saint-Étienne (Loire) à Brioude (Haute-Loire). Les coureurs vont s'élancer dès 13h05 et devraient arriéver entre 17h20 et 17h40. Ils vont s'attaquer à trois ascensions majeures : le Mur d'Aurec (cat. 1), la Côte des Guillaumanches (cat. 3) et la Côte de Saint-Just (cat. 3)

Écoutez France Bleu en direct du Tour dimanche de 10h à 13h et de 16h à 18h

À retenir

Départ à 13h05 de Saint-Étienne, arrivée prévue à Brioude entre 17h20 et 17h40.

La 9e étape compte 170,5 km avec trois difficultés : le Mur d'Aurec, la Côte des Guillaumanches (cat. 3) et la Côte de Saint-Just.

Le parcours est vallonné, sans grandes difficultés, réservé aux rouleurs et sprinteurs.

Julian Alaphilippe roulera en jaune pour ce 14 juillet.

Le direct de la 9e étape

Suivez la 9e étape entre Saint-Étienne et Brioude, dimanche toute la journée avec les équipes de France Bleu sur le terrain.

Le profil entre entre Saint-Étienne et Brioude

Doit-on s'attendre à un feu d'artifice sur le podium de cette 9e étape en ce 14 juillet ? On a déjà Julian Alaphilippe qui porte le maillot jaune mais d'autres Français s’illustreront-ils ? On attend Pinot, on attend Bardet. Ce dimanche c'est "une étape dangereuse, une étape pour baroudeurs", selon Jean-François Bernard, consultant France Bleu.

"L'étape d'aujourd'hui sera encore pour les baroudeurs" - Jean-François Bernard, consultant France Bleu

Les difficultés du jour

KM 36,5 - Mur d'Aurec-sur-Loire (catégorie 1, montée de 3,2 km à 11%)

KM 92 - Sprint intermédiaire à Arlanc

KM 106 - Côte des Guillaumanches (catégorie 3)

KM 157,5 - Côte de Saint-Just (catégorie 3)

Le parcours de la 9e étape

Les horaires de la 9e étape

Les vingt-deux équipes engagées sur le Tour

Suivez le Tour de France