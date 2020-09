EN DIRECT - Tour de France : suivez la dernière étape entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Elysées

La 21e et dernière étape du Tour de France 2020 s'élance ce dimanche de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, direction les Champs-Elysées, qui accueillent l'arrivée de la Grande Boucle depuis 1975. 122 km de plat au programme des coureurs. Après la 20e étape décisive ce samedi qui s'est achevée à La Planche des Belles Filles, le Slovène Tadej Pogacar a pris le maillot jaunes des épaules de son coéquipier Primoz Roglic. Sauf grosse surprise, le jeune coureur de 21 ans devrait monter sur la plus haute marche du podium ce dimanche soir.

L'essentiel

Cliquez ici pour actualiser cette page

Parcours total : 122 km

Départ donné à 15h45

Le maillot jaune sur les épaules de Tadej Pogacar, après un incroyable renversement de situation samedi

Le direct

14h40 : revivez la joie de l'équipe UAE-Emirates après la victoire samedi de Tadej Pogacar à La Planche des Belles Filles. Un succès remporté haut la main qui a permis au Slovène de décrocher le maillot jaune, et très certainement, la victoire finale sur ce Tour 2020.

14h30 : le Tour dévoile le profil 3D de cette 21e et dernière étape entre Mantes-la-Jolie et Paris.

14h20 : en cette dernière journée, la région Bretagne nous rappelle que le Tour 2021 s'élancera de Brest et sillonnera toute la région.

14h10 : autre message, celui de Thibaut Pinot. Le coureur de la Groupama FDJ revient sur les encouragements de ses supporters et de son Tour difficile cette année. "C'est important pour moi de finir le Tour, déjà pour l'équipe et pour moi, c'est une fierté d'aller jusqu'à avec ces douleurs", explique le Français.

14h05 : à Paris, le protocole sanitaire est renforcé pour l'arrivée du Tour de France. Pas plus de 5.000 spectateurs sont autorisés sur les Champs-Elysées, des dispositifs de filtrage sont mis en place. Personne pour le sprint final, personne sur la ligne d'arrivée, ni au podium et personne non plus le long de la rue de Rivoli, fermée au public.

13h58 : le Musée du Louvre se prépare à accueillir les coureurs du Tour de France 2020. Ils traverseront en effet la cour Carrée et longeront la pyramide avant d'arriver à l'Arc de Triomphe.

13h55 : la patrouille de France survolera les Champs-Elysées ce dimanche en fin d'après-midi, vers 18h, lors du passage des coureurs.

13h50 : le message de Julian Alaphilippe avant le départ de l'ultime étape de ce Tour 2020. Le Français remercie "du fond du cœur" ses supporters pour leurs "nombreux encouragements sur le bord des routes pendant ces trois semaines". Il félicite aussi le "prodige" Tadej Pogacar.

13h45 : jour de sacre pour Tadej Pogacar ? Le jeune Slovène de 21 ans devrait remporter son premier Tour de France ce dimanche. Il a détrôné samedi l'archi-favori Primoz Roglic, lors du contre-la-montre à La Planche des Belles Filles. Sauf énorme surprise, Tadej Pogacar devrait devenir le plus jeune vainqueur de la Grande Boucle depuis l'après-guerre.

Son portrait sur France Bleu.

13h40 : le classement avant le départ de la dernière étape du Tour

13h35 : les horaires ville par ville

Les coureurs partiront de Mantes-la-Jolie à 15h45 (départ réel). Ils entreront dans Paris par le quai d'Issy. L'arrivée sur les Champs-Elysées est prévue un peu avant 19h ce dimanche soir.

13h30 : le profil de l'étape

Le profil de la 21e étape du Tour de France 2020 - ASO

13h15 : la 21e et dernière étape du Tour part donc de Mantes-la-Jolie. Les coureurs passeront par la Côte de Beulle, avant d'entrer dans Paris. La ligne d'arrivée est comme d'habitude sur les Champs-Élysées, à l'issue de huit tours d'un circuit final de 6,8 km.

>> Voir en pleine page

13h00 - Bonjour et bienvenue dans ce direct : nous allons suivre la dernière étape du Tour de France 2020 : 122 km entre Mantes-la-Jolie dans les Yvelines et les Champs-Elysées, à Paris.

Suivre le Tour de France 2020