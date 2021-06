EN DIRECT - Tour de France : suivez la troisième étape entre Lorient et Pontivy

La troisième étape de 182,9 kilomètres sur les routes du Morbihan, entre Lorient et Pontivy. Une étape relativement plate attend le peloton. Seules difficultés présentes dans le parcours, la célèbre côte de Cadoudal à Plumelec. L’arrivée sera jugée à Pontivy, en centre Bretagne entre 17h24 et 17h35.

Vos radios bretonnes sont en direct pour vous faire vivre cette troisième étape :

L'essentiel

Troisième étape de 182,9 km de Lorient à Pontivy

23 équipes en lice. Quatre abandons après la chute du peloton samedi.

Le départ réel sera donné à Lorient, direction Kervignac, à 13h20, soit deux heures après la Caravane du Tour de France.

Le direct

12h45 : Lorient, la ville aux six ports (le premier en France pour la pêche, militaire, commerce, passagers, plaisance, course au large) est une habituée du Tour. Elle a déjà vu passer les coureurs de la Grande Boucle 13 fois. Le peloton va parcourir 182,9 km, passant par la baie de Quiberon, Carnac, Auray ou encore Plumelec et Radenac, la ville de Jean Robic, vainqueur du Tour en 1947. Enfin, la course se terminera à Pontivy, une première pour la commune bretonne.

12h40 : Warren Barguil, le meilleur grimpeur du Tour 2017, devrait être l'objet de toutes les attentions au départ dans sa région natale. Mais il est peu probable qu'il soit à la fête à l'arrivée : au pied du château des Rohan, les sprinteurs ne voudront certainement pas laisser passer la première occasion de s'expliquer entre eux sur cette édition. Cette troisième étape est "une journée pour les rapides du peloton".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



12h30 : L’arrivée sera jugée à Pontivy, entre 17h24 et 17h35.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Et il y a déjà des impatients !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



12h25 : Il y avait déjà beaucoup de monde en fin de matinée sur la célèbre côte de Cadoudal.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



12h20 : Voici la course du jour.

Troisième étape du Tour de France entre Lorient et Pontivy - ASO

12h15 : Pour cette troisième étape du Tour de France à travers le Morbihan, les sprinteurs vont avoir une première occasion d'en découdre à Pontivy.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



12h05 : Le départ réel sera donné à Lorient, direction Kervignac, à 13h20, soit deux heures après la Caravane du Tour de France. Une étape relativement plate attend le peloton. Seules difficultés présentes dans le parcours, la célèbre côte de Cadoudal à Plumelec.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



12h00 : Bonjour et bienvenue dans ce direct ! Nous allons vous faire vivre en direct la troisième étape du Tour entre Lorient et Pontivy.

Le parcours complet du Tour de France 2021

La carte du parcours complet du Tour de France 2021 - ASO

Suivez le Tour de France