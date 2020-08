EN DIRECT - Tour de France : suivez le départ de cette 107e édition et la 1re étape à Nice

Grand départ du Tour de France ce samedi 29 août à Nice. Pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, le peloton va s'élancer pour trois boucles autour de la même ville dès le premier jour de course. Deux identiques, d'environ 50 kilomètres au départ de la place Masséna à Nice puis une troisième boucle d'environ 60 kilomètres avec une arrivée sur la Promenade des Anglais.

L'essentiel de la 1re étape

Trois boucles sur un parcours total de 156 km ;

Un sprint et trois passages sur la Promenade des Anglais, dont l'arrivée.

Le Tour de France va véritablement faire le tour du département des Alpes-Maritimes, avec trois départs et deux arrivées à Nice. La première étape le samedi 29 août sera une boucle Nice-Nice par le moyen pays, la deuxième étape, toujours entre Nice et Nice, mais via le haut pays le 30 août avec trois cols au menu (la Colmiane, Turini et Eze) et la troisième étape le 31 août, entre Nice et Sisteron.

Les épreuves de cette première étape : les coureurs empruntent à deux reprises la Côte de Rimiez à 5,1% sur 5,8 km et effectuent un sprint sur la Promenade des Anglais, au deuxième passage.

Les cartes de l'étape

Carte de la première étape du Tour de France 2020. - Geoatlas.com / ASO

Le profil de la première étape du Tour de France 2020. - ASO

Les horaires de l'étape