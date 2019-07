EN DIRECT - Tour de France : suivez le départ de la 10e étape entre Saint-Flour et Albi

France

Après une arrivée ce dimanche à Brioude, dans la cité de Romain Bardet, et la victoire de Daryl Impey (Mitchelton-Scott), le Tour de France 2019 s'élance ce lundi 15 juillet de Saint-Flour pour rallier Albi. Une 10e étape de 218 km, en partie au-dessus des 1.000 mètres d'altitude, qui mènera le peloton du Cantal au Tarn en passant par l’Aveyron. Au programme quatre difficultés, la côte de Mallet, celle de Chaudes-Aigues, la côte d'Espalion et la côte de la Malric. Vivez cette 106e édition de la Grande Boucle sur France Bleu, la radio officielle de la course.

L'essentiel de la course

Le profil de l'étape

Cette 10e étape, qui devrait plutôt convenir aux baroudeurs, partira de Saint-Flour pour 2018 km jusqu’à Albi pour cette entrée du peloton en Occitanie. Les coureurs vont passer sous le viaduc de Garabit avant de rejoindre la cité thermale de Chaudes-Aigues puis d'entrer en Aveyron, par Laguiole, Espalion, Bozouls, puis Sébazac. Le peloton traversera ensuite Rodez se fera par la rue Béteille, puis l'avenue Victor-Hugo, avec un passage près de la cathédrale et du musée Soulages. Les coureurs poursuivront ensuite vers le Tarn, via Tanus, et passeront dans Carmaux et Blaye-les-Mines, avant l'arrivée à Albi, jugée près de la place du Vigan.

Le profil de la 10e étape du Tour de France 2019 entre Saint-Flour et Albi. - ©ASO

Les cartes de l'étape

La carte interactive de cette 10e étape du Tour de France 2019 entre Saint-Flour et Albi.

La carte de cette 10e étape entre le Cantal et le Tarn. - ©ASO

Les horaires de l'étape

► Notre dossier Tour de France 2019

