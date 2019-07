EN DIRECT - Tour de France : suivez le départ de la 11e étape entre Albi et Toulouse

Occitanie, France

Albi, c'est fini. La Grande Boucle repart de la cité tarnaise ce mercredi 17 juillet pour rejoindre Toulouse. Vivez la 106e édition de la Grande Boucle sur France Bleu, la radio officielle de la course. Au programme de la journée : une côte de 4ème catégorie (la côte de Castelnau-de-Montmiral), une côte de 3ème catégorie (la côte de Tonnac) et un sprint à Gaillac. Le parcours promet des passage par des bastides magnifiques : Corde-sur-Ciel, Puycelsi et Castelnau-de-Montmirail et Bruniquel.

L'essentiel de la course

Départ réel : 13h45

Arrivée prévue : vers 17h22

176 coureurs et 22 équipes au départ

167 km entre Albi et Toulouse

Suivez la course en direct ici

à lire aussi Tour de France 2019 : les lieux où voir la Grande Boucle en Occitanie

Les cartes de l'étape

La carte de l'étape 11 - ASO

► Notre dossier Tour de France 2019

Le profil

Le profil de la 11e étape - ASO

Les horaires