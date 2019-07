EN DIRECT - Tour de France : suivez le départ de la 5e étape entre St Dié-des-Vosges et Colmar

Grand Est, France

La cinquième étape de ce Tour de France 2019 se court ce mercredi 10 juillet entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar (Haut-Rhin). Après un départ de Belgique et un passage en Champagne, les coureurs arrivent dans les Vosges, puis en Alsace pour une étape longue de 175,7km. Après la 4e étape entre Reims et Nancy, le maillot jaune reste sur les épaules de Julian Alaphilippe et son coéquipier l'Italien Elia Viviani gagne au sprint.

L'essentiel de la course

Départ réel : 13h25

Arrivée prévue : vers 17h30

176 coureurs et 22 équipes au départ

175,7 km entre St Dié-Des-Vosges et Colmar, dont 4 cols de 2e ou 3e catégorie

Le profil de l'étape

Cette étape longue de 175,7 km emmènera les coureurs de la Grande boucle depuis les Vosges jusqu'en Alsace. Une étape pour les baroudeurs puisque 4 difficultés de 2e ou 3e catégorie sont répertoriées, dont 3 dans les 60 derniers kilomètres. Au programme de l'étape, plusieurs difficultés et notamment la Côte du Haut-Koenigsbourg et la Côte des Trois-Epis, près de Turckheim.

Le profil de la 5e étape du Tour de France 2019 entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar - ASO

Les cartes de l'étape

Le profil de la 5e étape du Tour de France entre St-Dié et Colmar - Aso

Les horaires de l'étape

