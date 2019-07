EN DIRECT - Tour de France : suivez le départ de la 6e étape entre Mulhouse et la Planche des Belles Filles

Grand Est, France

Après une arrivée en Alsace la veille, le 11 juillet, les coureurs s'élanceront pour la 6e étape du Tour de France de Mulhouse dans le Haut-Rhin pour l'ascension désormais traditionnelle de La Planche des Belles Filles. Vivez la 106e édition de la Grande Boucle sur France Bleu, la radio officielle de la course.

Cette étape montagneuse, longue de 160,5 km traversera quatre départements (le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, les Vosges et la Haute-Saône). Le départ réel est prévu à 11h25 pour la caravane et 13h25 pour les coureurs. L'heure d'arrivée se situe vers 16h pour la caravane et entre 17h30 et 17h58 pour les concurrents.

L'essentiel de la course

Départ réel : 13h25

Arrivée prévue : vers 17h30

176 coureurs et 22 équipes au départ

160,5 km entre Mulhouse et la Planche des Belles Filles

Le profil de l'étape

Cette étape montagneuse, longue de 160,5 km traversera quatre départements (le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, les Vosges et la Haute-Saône). Il y a plusieurs cols difficiles à franchir : le Markstein, le col du Hundsruck, le Ballon d'Alsace (dont la montée a été labellisée "Tour de France" par les organisateurs de l'épreuve) et le Col des Chevrères, pour finir par une côte à 24% au sommet de la Planche des Belles Filles.

Le profil de la 6e étape du Tour de France entre Mulhouse et la Planche des Belles Filles - ASO

Le profil de l'arrivée de la 6e étape à la Planche des Belles Filles - ASO

Les cartes de l'étape

La carte de la 6e étape entre Mulhouse (Haut-Rhin) et la planche des Belles Filles - ASO

Les horaires de l'étape

