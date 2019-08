EN DIRECT - Tour du Limousin 2019 : suivez la 2e étape entre la base départementale de Rouffiac et Trélissac

La deuxième étape de ce Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine relie ce jeudi la base départementale de Rouffiac à Trélissac. C'est l'étape la plus longue de ce Tour 2019, 182,9 km à travers la Dordogne. Le départ sera donné à 12h30, suivez la course en direct.

Nouveau passage par la Dordogne ce jeudi 22 août pour le Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine avec la plus longue étape de l'épreuve. Les coureurs s’élancent de la base départementale de Rouffiac direction Trélissac pour 182,9 km. Suivez la course en direct sur France Bleu et francebleu.fr.

9h50 - L'ancien coureur Raymond Poulidor est bien sûr présent.

Raymond Poulidor, toujours aussi passionné, revient sur l'étape d hier. © Radio France - Christophe Besson

9h00 -Bienvenue à tous dans notre direct pour vivre la 2e étape du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine grâce aux équipes de France Bleu sur le terrain. Nous sommes à la base départementale de Rouffiac en Dordogne ce jeudi matin.

Au départ de la 2e étape du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2019. © Radio France - Christophe Besson

Le profil de la 2e étape du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2019. - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

La caravane du Tour du Limousin partira de la base départementale de Rouffiac ce jeudi 22 août à 11h00 pour arriver vers 15h09 à Trélissac. Les coureurs s’élanceront à 12h30 et ils sont attendus après 16h30 sur la ligne d'arrivée.

