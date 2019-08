EN DIRECT - Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2019 : suivez la 1re étape entre Condat-sur-Vienne et Guéret

Ce mercredi, le Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine 2019 s'élance de Condat-sur-Vienne en direction de Guéret dans la Creuse pour la première étape. Le départ est prévu à 12h45, suivez la journée et la course en direct.

Pour la 51e édition, le Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine commence ce mercredi 21 août avec un départ donné de Condat-sur-Vienne en Haute-Vienne pour rallier Guéret dans la Creuse. Une première étape de 172,2 kilomètres avec trois côtes au programme, la côte de Mallety, celle du Maupuy et la côte de Pautour. Suivez la course en direct sur France Bleu et francebleu.fr.

Suivez la journée en direct

9h37 - Bienvenue à tous, nous sommes ce mercredi à Condat-sur-Vienne pour vous faire vivre la première étape du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine. Sur place, le public est déjà présent et les équipes se préparent. Les coureurs seront 167 à prendre le départ de la course tout à l'heure.

Le profil de la 1re étape

Le profil de la première étape du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2019. - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

La carte de la 1re étape

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

La caravane du tour du Limousin 2019 partira à 11h25 de Condat-sur-Vienne, le départ fictif des coureurs sera donné à 12h30 avant le départ réel à 12h45. Arrivée à Guéret vers 15h40 pour la caravane publicitaire et à partie de 16h40 pour les coureurs. .

