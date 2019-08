EN DIRECT - Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2019 : suivez la 3e étape entre Chamboulive et Beynat

Beynat, France

Ce vendredi 23 août, les coureurs du 52e Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine sillonnent les routes de la Corrèze pour la troisième étape. Au programme 176,8 km entre Chamboulive et Beynat avec quatre côtes à franchir, la côte de la Bitarelle, la côté de la la Chapelle - Saint Géraud, celle de Lagleygeolle et la côté de Dampniat. Suivez la course en direct sur France Bleu et francebleu.fr.

Suivez la journée en direct

10h08 - Les invités sur succèdent au micro de France Bleu.

‎Noël Martinie, le maire de Chamoulive qui accueille le départ de cette 3e étape du Tour du Limousin ce vendredi. © Radio France - Romain Piques

9h01 - Bienvenue à tous dans notre direct, nous sommes ce matin à Chamboulive pour le départ de la 3e étape du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine.

Le profil de la 3e étape

Le profil de la 3e étape du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2019. - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

La carte de la 3e étape

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

Ce vendredi 23 août, la caravane du Tour du Limousin s'élancera à 11h05 de Chamboullive et devrait arriver un peu après 15h30 à Beynat. Le départ réel de la course sera donné à 12h40 et les coureurs sont attendus à partir de 16h40 sur la ligne d'arrivée à Beynat.

