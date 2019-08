EN DIRECT - Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2019 : suivez la 4e étape entre Confolens et Limoges

Suivez la 4e et dernière étape du tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2019 entre Confolens et Limoges.

Le départ de la quatrième étape de ce Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine 2019 sera donné à Confolens en Charente ce samedi 24 août pour 175,1 km et une arrivée jugée à Limoges. Le peloton a trois côtes au programme, la côte de Montrol-Sénard, la côte de la Chapelle de Vaulry et celle de Beausoleil. Suivez la course en direct sur France Bleu et francebleu.fr.

9h01 - Bienvenue à tous sur notre direct, nous sommes ce vendredi matin à Cofolens pour le départ de la dernière étape du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine direction Limoges.

Le profil de la 4e étape

Le profil de la 4e étape de ce Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine. - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

La carte de la 4e étape

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

Ce samedi 24 août la caravane du Tour du Limousin partira à Confolens à 10h30 pour une arrivée à Limoges vers 14h10 et plusieurs passage de la ligne d'arrivée. Le départ réel des coureurs sera lui donné à 12h15 de Confolens et ils sont attendus à partir de 15h27 pour leur premier passage de la ligne d'arrivée à Limoges (ils en feront trois).

