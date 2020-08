EN DIRECT - Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2020 : suivez la 3e étape entre Ussac et Chamberet

La troisième étape corrézienne du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine sera la plus difficile selon les organisateurs, le peloton partira à 12h30 d'Ussac pour rejoindre Chamberet dans l'après-midi, au terme de 177,9 km de routes étroites et sinueuses. Suivez le direct de la course et l'ambiance en bord de route avec les équipes de France Bleu.

La course en direct

Le profil de l'étape

Un parcours vallonné est au menu de cette troisième étape - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

La carte

La trisième étape sera-t-elle décisive pour le résultat final comme en 2019 avec la victoire de Benoît Cosnefroy? - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

Le peloton va s'élancer à 12h25 d'Ussac et l'arrivée à Chamberet sera jugée entre 16h44 et 17h10 suivant la vitesse de progression des coureurs.

Suivez le Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine