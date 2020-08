EN DIRECT - Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine 2020 : suivez la 4e étape entre Saint-Pardoux et Limoges

La quatrième et dernière étape de ce Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine 2020 se déroule ce vendredi entre le lac de Saint-Pardoux et Limoges où l'arrivée sera jugée boulevard e Beaublanc. Le peloton partira à 12h25 pour parcourir 167 km et on connaîtra ce soir le vainqueur de cette 53e édition, suivez la course en direct avec France Bleu.

La course en direct

Le profil de l'étape

Le parcours de cette quatrième étape est beaucoup plus roulant que l'étape de la veille en Corrèze - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

La carte

Le premier plan d'eau de la Haute-Vienne sera le point de départ de cette ultime étape de l'édition 2020 - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

Le lac de Saint-Pardoux, haut-lieu touristique de la Haute-Vienne, est le point de départ de cette ultime étape. Les coureurs s'élanceront à 12h45 et entreront dans Limoges un peu après 15h30 pour trois tours de circuit de 12 kilomètres et un sprint attendu boulevard de Beaublanc.

