EN DIRECT - Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine : suivez la 1ère étape entre Isle et Sainte-Feyre

Ce mardi 17 août, la 1ère étape du 54e Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine emmènera le peloton de la Haute-Vienne à la Creuse. Une étape qui conduira les coureurs dans les Monts de Guéret avant une arrivée qui pourrait arriver au sprint.

L'essentiel de la 1ère étape

Une étape de 183,2 km d'Isle en Haute-Vienne à Sainte-Feyre dans la Creuse

Le départ réel sera donné à 12h35

Trois côtes au programme, la côte d'Ajain, la côte de Peyrabout et la côte de Glénic.

Suivez la 1ère étape en direct

10h - France Bleu est en direct de Isle en Haute-Vienne ce mardi matin pour le départ de la 1ère étape du 54e Tour du Limousin. Avant la course, des invités se succéderont pour évoquer la course et les sportifs en lice mais aussi le territoire et les paysages qui seront traversés.

La carte de la 1ère étape entre Isle et Sainte-Feyre

La carte de la 1ère étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine - ©Tour du Limousin Organisation

Le profil de la 1ère étape

Le profil de la 1ère étape entre Isle et Sainte-Feyre. - ©Tour du Limousin Organisation

Les horaires de la 1ère étape entre Isle et Sainte-Feyre

Les horaires de la 1ère étape entre Isles et Sainte-Feyre. - ©Tour du Limousin Organisation

