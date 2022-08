Pour le départ de la 1re étape de cette 55e édition du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine, les 140 coureurs engagés s'élancent de Verneuil-sur-Vienne en Haute-Vienne ce mardi 16 août. Au programme, 176,4 km et trois côtes jusqu'à la Souterraine dans la Creuse suivez la course en direct.

EN DIRECT - Tour du Limousin-Périgord :suivez la 1re étape entre Verneuil-sur-Vienne et la Souterraine

C'est parti pour le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2022 qui s'élance ce mardi de Verneuil-sur-Vienne pour rejoindre la Souterraine. Une étape de 176,4 km qui mènera le peloton à travers la Haute-Vienne et la Creuse avec trois côtes et trois sprints au programme. Les 140 coureurs engagés prendront le départ à 12h25 et sont attendus à partir de 17h sur la ligne d'arrivée boulevard du 8 mai 1945. La caravane s'élancera à 11h15 de Verneuil-sur-Vienne.

L'essentiel

La 1re étape part de Verneuil-sur-Vienne en Haute-Vienne à 12h35 pour rejoindre la Souterraine en Creuse

Au programme, 176,4 km avec trois côtes

140 coureurs sont au départ de cette course soit 20 équipes

Toute l'actu du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine sur francebleu.fr

Suivez la course en direct

Trois difficultés attendent les coureurs pour cette 1re étape :

Km 42,0 : Côte de Bessines (1,9 km à 5,11%)

Km 125,8 : Côte de Crozant - Trophée de la Creuse (1,8 km à 4,56%)

Km 169,7 : Côte de la Cazine (1,5 km à 4,54 %)

Les équipes de France Bleu Creuse et France Bleu Limousin sont prêtes pour vous faire vivre l'édition 2022 du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine au plus près du peloton.

Les motos France Bleu prêtes pour arpenter les routes du Tour du Limousin 2022 ce mardi matin. © Radio France - Fany Boucaud

Au village départ à Verneuil-sur-Vienne, les spectateurs arrivent ce mardi matin pour suivre la première étape de la course.

La roue des cadeaux du Tour du Limousin attire la foule ce mardi matin. © Radio France - François Dubois

La liste des coureurs partants pour cette 1re étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine :

La carte de la 1re étape entre Verneuil-sur-Vienne et la Souterraine

La carte de la 1re étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2022 entre Verneuil-sur-Vienne et la Souterraine. - ©Tour du Limousin

Le profil de la 1re étape

Le profil détaillé de cette 1re étape du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2022. - ©Tour du Limousin

Les horaires de la 1re étape entre Verneuil-sur-Vienne et la Souterraine

Les horaires de passage de la caravane et des coureurs pour cette 1re étape entre Verneuil-sur-Vienne et la Souterraine. - ©Tour du Limousin

Suivez le Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle Aquitaine 2022

