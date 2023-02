EN IMAGES - Soleil radieux et sprint final, revivez la dernière course cycliste de l'Essor Basque à Mauléon

Les amoureux de cyclisme auront été comblés ce dimanche 12 février. Pour la cinquième et dernière course de l'Essor Basque, course de cyclisme sur route, le spectacle était au rendez-vous sur les 123 kilomètres du parcours. Une boucle au départ et à l'arrivée de Mauléon, en passant par le col de Larrebieu, où des centaines d'aficionados de la petite reine se sont massés pour apprécier le spectacle. Ils ont même pu en profiter cinq fois, puisque la boucle passait à cinq reprises par le col.

Sous un soleil radieux, c'est l'Anglais de 22 ans Oliver Knight qui s'est imposé, au sprint, devant le fronton de la ville. Le coureur d'AVC Aix signe sa deuxième victoire sur l'Essor Basque cette année, et remporte donc logiquement le titre de coureur le plus régulier. AVC Aix place deux aux coureurs dans le Top 5, à la 3e et 4e place, au terme du tour de la Soule.

La course en images

Les conditions météos étaient au rendez-vous pour voir les coureurs en découdre sur le Col de Larrebieu. © Radio France - Rémy Doutre

Gare à la chute en bas du col, certains coureurs y ont laissé des plumes sur de précedentes éditions... © Radio France - Rémy Doutre

A priori, en attendant qu'arrivent les coureurs, les téléphones sont les meilleurs amis des spectateurs pour tuer le temps. © Radio France - Rémy Doutre

Kévin et Kévin ont voulu se faire plaisir et imiter les coureurs. La légende raconte que monter le col de Larrebieu une seule fois leur a suffit ... © Radio France - Rémy Doutre