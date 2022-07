EN IMAGES - Au cœur de la folie du Tour de France à Rocamadour

Après la victoire française de Christophe Laporte à Cahors hier, le Tour de France fait escale à Rocamadour pour la première fois de son histoire en 109 éditions avec un contre-la-montre de 40,7 km depuis la commune de Lacapelle-Marival. Si de nombreux lotois et lotoises profitent de la course, la Grande Boucle a aussi attiré les touristes, en joie.

Je vends des sandwichs au foie gras depuis 8h ce matin. La caravane passe à deux mètres du magasin. C'est la folie ! - Nicole, commerçante de Rocamadour

Du vélo dans un endroit magique

"Nous sommes venus en famille reconnaître l'arrivée avant l'étape de ce jour, je suis bluffé par le panorama que l'on retrouve au sommet du Col de l'Hospitalet", Guillaume, de Brive-la-Gaillarde ne regrette pas d'avoir emmené ses enfants ici. Lui est ariégeois et n'a pas hésité à faire la route de Foix, Paul est là pour l'ambiance "je me suis fait des amis en quelques minutes, on rigole, on sympathise, c'est ça le Tour".

Ce couple arrive de Saint-Emilion, ils sont arrivés vers 7h du matin pour être devant les barrières. © Radio France - Louis Fontaine

C'était mon rêve de voir les coureurs du Tour de France - Noa, jeune lotois de 8 ans

La Caravane a fait des heureux à quelques mètres de l'arrivée. © Radio France - Louis Fontaine

C'est une superbe vitrine pour le Lot, surtout à la veille des Champs-Elysées - Victoria, habitante de Cahors

Foule des grands jours dans le centre de Rocamadour © Radio France - Louis Fontaine

Grand coup de projecteur sur Rocamadour

Rocamadour est aujourd'hui une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. "On s'attend vraiment à des répercussions dans la commune et aux alentours. Et pourtant, on sait que le site est déjà connu. C'est tout le Lot qui est mis à l'honneur" affirme la maire de Rocamadour Dominique Lenfant.

La dernière fois que le Tour de France s'est arrêté dans le Lot, c'était en 2007 à Cahors. 15 ans plus tard, il est à Rocamadour alors la maire compte bien jouer son va tout : "désormais, on sait que l'on peut accueillir un très grand événement alors pourquoi pas postuler nouveau (rires)".

Avec également une belle ambiance au départ de Cahors, le département du Lot a également démontré son engouement pour le cyclisme.