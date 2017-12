Clément Venturini, le favori de ce cyclocross de Flamanville, a remporté la 4e et dernière manche de la Coupe de France. C'est sa troisième victoire en 4 ans, après son succès chez les Espoirs en 2013 et chez les Élites en 2015. Le Belfortain Fabien Canal a décroché le trophée de la Coupe de France.

Flamanville, France

De la sueur, de l'effort, et de la boue. Beaucoup de boue. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer ce samedi après-midi dans le parc du château de Flamanville. "Des vraies conditions de cyclocross", sourit le Belfortain Fabien Canal. "Je suis parti en cuissard et maillot courts, parce qu'à là maison, j'ai 25 centimètres de neige là ! Non, là, il faisait beau pour moi. C'était une belle journée", ajoute le vainqueur de la Coupe de France au général.

👏@ClemVenturini remporte l'ultime manche de la Coupe de France de cyclo-cross Élite Hommes ! #CDFCXpic.twitter.com/7Ac7LnSkrR — FFC (@FFCyclisme) December 30, 2017

Et pourtant, ce cyclocross n'a pas été épargné par les éléments. La pluie, et surtout le vent. "Au vu des conditions de préparation qu'on a eues, c'est extraordinaire. J'en connais un paquet qui ne donnaient pas cher de notre peau", résume Alain Leclerc, l'un des organisateurs. Avec son armée de 200 bénévoles, il a fait des miracles. "Hier (vendredi), il y a deux arbres qui sont tombés. Une société d'élagage est venue".

Un aperçu du parcours © Radio France - Pierre Coquelin

Le cyclocross, c'est jusqu'à la ligne, donc j'ai rien lâché - Clément Venturini

Dans le parc, les quelques 2000 spectateurs bien emmitouflés. C'est sûr, il fallait être bien équipé. "Parka, écharpe, casquette, et surtout les bottes", commente Patrick, un Tourlavillais qui ne voulait rater ce rendez-vous pour rien au monde. "C'est surtout compliqué pour les coureurs, c'est eux qu'il faut féliciter", ajoute Olivier, venu de Dinan.

La Coupe de France pour Canal

Côté course, le spectacle est là. Les favoris sont au rendez-vous, à l'image de Clément Venturini qui a fait la course en tête. Pas une domination outrageuse comme en 2015, mais une victoire "au physique". Deux jours après son succès à Courseulles-sur-Mer, il a de nouveau devancé ses concurrents. "Ce terrain était très dur. J'ai du me battre jusqu'au bout. Il a fallu être fort physiquement et dans la tête. Je voyais que je n'arrivais pas à creuser l'écart, donc j'ai préféré ralentir. Le cyclocross, c'est jusqu'à la ligne, donc j'ai rien lâché", précise le champion de France en titre, qui va remettre son titre et son maillot tricolore en jeu les 13 et 14 janvier prochains dans le Morbihan.

Le champion de France @ClemVenturini s'est imposé au #cyclocross de #Flamanville. C'est la 3e fois pour le coureur Cofidis après ses victoires en 2013 (Espoirs) et 2015 (Elites) #Manche@FFCyclismepic.twitter.com/sI5rHrozAs — Pierre Coquelin (@PierreCoquelin1) December 30, 2017

Au général, c'est beaucoup plus serré. Et finalement, le Belfortain Fabien Canal rafle la Coupe de France, pour un petit point devant Steve Chainel.