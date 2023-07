EN IMAGES - En immersion avec les jeunes coureurs sur l'étape du Tour de France Annemasse-Morzine

Ils font une partie des étapes du Tour de France avant les pros. Pris en charge et équipés par Continental, les cadets du vélo club d'Annemasse ont fait les 30 premiers kilomètres et les 30 derniers samedi avec une partie de l'ascension du col de Joux Plane, hors catégorie et l'arrivée à Morzine.

Huit cadets du Vélo club d'Annemasse ont fait une partie de la 14e étape avant les pros ce samedi avec une arrivée à Morzine © Radio France - Isabelle Gaudin