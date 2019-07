EN IMAGES – Fresque géante dans le Doubs pour les 100 ans du cheval Comtois et du maillot jaune du Tour de France

Étalans, France

Plus de 1.000 heures de travail pour environ 150 bénévoles qui se sont relayés sur le terrain : d'abord pour tracer les contours de la fresque à la mi-juin – en labourant des quantités de terre notamment – puis pour la réaliser concrètement, à partir de ce 1er juillet, en positionnant minutieusement des mètres cubes d'écorces broyées (50 m3), de plaquettes de bois (42 m3), de sciures de résineux (15 m3) ou encore quatre balles rondes de paille et 500 kg de plâtre, grâce au soutien financier, technique ou matériel de nombreux partenaires, dont notamment plusieurs entreprises du secteur.

Le long de la RD492 à Etalans (Doubs), difficile c'est vrai, sans prendre beaucoup de hauteur, de distinguer les détails de la fresque géante des 100 ans du cheval Comtois et du maillot jaune du Tour © Radio France - Julien Laurent

L'équivalent de cinq terrains de football pour cette fresque géante offerte en mondovision

Et au final, dans ce vaste de champ – mis à disposition par son propriétaire Charly Jeangirard – à Etalans (Doubs) le long de la RD492 en direction de Saules où passera le peloton du Tour de France 2019 ce vendredi à l'occasion de la 7e étape ''Belfort – Chalon-sur-Saône'' : tout est prêt pour dévoiler à plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde entier cette fresque géante de 4 ha, soit l'équivalent de cinq terrains de football !

Un clin d'oeil symbolique et médiatique pour les 100 ans, aussi, du cheval Comtois

Ce gigantesque ''land art'', représentant le cheval Comtois et le maillot jaune en pleine course, est l'oeuvre conjointe de Pierre Duc – l'artiste jurassien spécialisé dans ces fresques géantes et notamment déjà sur la Grande Boucle – et de l'Association Nationale du Cheval de Trait Comtois qui, comme le maillot jaune du Tour de France, fête son centenaire cette année et souhaitait ainsi célébrer le tout symboliquement et... médiatiquement. C'est plutôt réussi, a priori.

