EN IMAGES - L'émotion sur les routes de la Polynormande pour la dernière du coureur manchois Mikaël Cherel

Une course comme une dernière révérence. Mikäel Cherel a participé à la Polynormande, entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles, ce dimanche 13 août. A 37 ans, le coureur de AG2R Citroën, originaire du Sud-Manche, prendra sa retraite à la fin de sa saison , comme il l'a annoncé en vidéo, ce jeudi 10 août. La Polynormande était sa dernière course en France, devant son public et sa famille.

Des fans venus encourager l'enfant du pays

Né à Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mikaël Cherel est un enfant du pays. "Mikaël, ça a toujours été le cycliste de Saint-Hilaire, c'est toujours celui que j'ai soutenu", raconte Valentin, jeune cycliste amateur, une pancarte "Allez Mika !!!" dans les mains, le maillot d'AG2R Citroën sur les épaules.

Valentin a sorti le maillot d'AG2R Citroën et la pancarte pour encourager Mikaël Cherel, sur la Polynormande. © Radio France - Chloé Martin

Il n'est pas le seul à arborer fièrement les couleurs de l'équipe française. Louison a lui aussi sorti son maillot, "dédicacé par Mikaël Cherel". C'est d'ailleurs avec des étoiles dans les yeux qu'il se fait photographier avec son "modèle" qu'il a attendu exprès après la course. "Je l'adore !"

Louison repart avec une photo avec son "modèle" Mikaël Cherel, après la Polynormande. © Radio France - Chloé Martin

Sur le goudron, on encourage les deux locaux de la course, Mikaël Cherel et Paul Lapeira. © Radio France - Chloé Martin

Pour tous, il était impossible de ne pas être présent sur le bord de la route et donner de la voix pour Mikaël Cherel. Sa famille, femme, enfants, parents, beaux-parents, belle-sœur et beau-frère, étaient également là, le regard rempli de fierté. "C'était super important pour moi pour clore ce dernier chapitre ensemble", confie le coureur manchois.

Finir là où tout a commencé

"C'est un grand plaisir, j'ai pris un réel bain de foule. J'aime les symboles et pour moi c'était important de finir ma carrière ici, là où tout a commencé. Le public a été vraiment ultra chaleureux", raconte Mikaël Cherel. Lui qui a remporté à ses débuts la Polycadet avait également à cœur d'offrir un beau spectacle au public.

Le coureur a réussi à sortir du peloton à moins de deux tours de l'arrivée, avant d'être finalement rattrapé. "J'ai pu faire un ultime baroud d'honneur, j'aurais aimé aller plus loin, mais pour moi, c'était important de tenter quelque chose aujourd'hui. C'est la course qui me faisait rêver gamin."

La dernière pour Cherel, la première pour Lapeira

Autre symbole fort de cette course, le passage de flambeau entre deux coureurs du Sud-Manche, Mikaël Cherel et le jeune Paul Lapeira, 23 ans, qui finit à la 4e place pour sa première participation. "Mika, c'était mon idole quand j'étais gamin, c'est lui qui m'a fait rêver, qui m'a permis de devenir pro aujourd'hui, donc je lui dois beaucoup", confie le jeune coureur, ému presque aux larmes.

"Paul venait me voir quand j'étais jeune coureur, je le connais depuis qu'il a 8 ans. A chaque fois, il avait de l'émotion quand il me regardait. J'ai essayé de l'accompagner au mieux jusqu'à maintenant et bon, voilà, je lui passe le flambeau maintenant. C'est à lui de poursuivre le chemin et de faire mieux que moi", espère Mikaël Cherel.

Cette édition de la Polynormande a été l'occasion d'un passage de flambeau entre Mikaël Cherel et Paul Lapeira. © Radio France - Chloé Martin

Les deux hommes, dans la même équipe cycliste, vont rouler ensemble une dernière fois sur la Vuelta, le tour d'Espagne, qui démarre le 26 août prochain. Ce sera l'ultime course professionnelle de Mikaël Cherel, avant de définitivement raccrocher le vélo.

Paul Lapeira a déjà son club de supporters, installés aux premières loges de la course. © Radio France - Chloé Martin

Une 43e édition remportée par le Belge Arnaud De Lie

Après 169km de course, avec 11 tours d'une boucle autour de Saint-Martin-de-Landelles, c'est finalement le Belge Arnaud De Lie qui s'impose largement au sprint. Le top 5 de cette 43e édition de la Polynormande :

Arnaud De Lie (BEL / Lotto Dstny) Valentin Ferron (FRA / Total Energies) Jordan Jegat (FRA / CIC U Nantes Atlantique) Paul Lapeira (FRA / AG2R Citroën) Clément Venturini (FRA / AG2R Citroën)

Le podium de cette 43e édition de la Polynormande, avec le vainqueur Arnaud De Lie au centre. © Radio France - Chloé Martin