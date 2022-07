Une petite signature s'il vous plaît ? Le public se régale au Critérium cycliste de Dijon. Les pros sont accessibles et prennent le temps d'échanger.

En images : La chasse aux autographes et selfies au Critérium de Dijon

Yves Lampaert, vainqueur de la 1ere étape du Tour de France, simple et accessible

"Obtenir une signature, approcher les coureurs , c'est pour moi comme une gosse qui déballe ses cadeaux de Noël... et en plus je m'appelle Noël !" Tout sourire, ce retraité a fait 90 km depuis Marcenay, près de Chatillon sur Seine pour saluer ceux qui l'ont fait vibrer sur le Tour de France. "Je suis les courses depuis toujours, chez moi j'ai 321 bidons récoltés auprès des coureurs" assure-t-il

Une petite signature s'il vous plait ! © Radio France - Olivier Estran

Une passion partagée par tous les âges, et par des gens de tous les milieux. Le Critérium est une épreuve populaire qui permet d'approcher les champions. Yves Lampaert, vainqueur Belge de la 1ere étape du tour de France prend le temps d'échanger en flamand avec une famille Belge de passage dans la capitale des Ducs.

Yves Lampaert de l'équipe QuickStep-Alpha Vinyl © Radio France - Olivier Estran

Bernard lui note sur ses avant-bras et ses mains les noms de tous les pros qui sont là, et dont il cherche la signature. Aidé par un ami, il décroche la signature de Florian Sénéchal champion de France 2022, non pas sur un maillot , mais sur un tableau à encadrer.

Bernard et son trophée, la signature de Florian Sénéchal © Radio France - Olivier Estran

Le vélo n'est pas qu'une passion d'hommes. Célia, tout sourire se poste auprès des champions qu'elle admire. "J'aime le vélo et j'en fais moi aussi" précise la jeune étudiante. "Je n'ai malheureusement pas le temps d'en faire en club, mais ça me plait beaucoup."

Célia, jeune passionnée © Radio France - Olivier Estran

"Après un Tour de France où l'on ne pouvait pas approcher le public, tout cela nous fait du bien au moral" précise Geoffrey Bouchard. Le dijonnais équipier de l'Equipe AG2R Citroën a du quitter la Grande Boucle au terme de la 7 étape, positif au Covid. "Je me remets en jambes, et le Critérium est une belle épreuve" sourit-il.