EN IMAGES - Le cycliste alsacien Axel Zinglé remporte le critérium de Colmar

Après avoir terminé 142e de son premier Tour de France, le cycliste alsacien Axel Zinglé a remporté le critérium de Colmar ce lundi soir.

Une belle victoire d'Axel Zinglé, devant son public en Alsace

Il s'est imposé devant Romain Grégoire de la Française des Jeux et l'allemand Georg Zimmermann. 36 coureurs étaient engagés.

Le départ du critérium à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Les supporters d'Axel Zinglé étaient là ! © Radio France - Guillaume Chhum

Il y avait du monde, après le passage de la grande boucle au Markstein le 22 juillet. Les amoureux de vélo ont pu se régaler, dans une belle ambiance familiale, au cœur du centre-ville de Colmar. C'était un parcours de 2 kilomètres et demi que les engagés ont fait 30 fois, dans le Champ de mars notamment et autour de l'avenue de la République.

Une nouvelle épreuve à Colmar

Le Critérium de Colmar est une nouvelle épreuve de cyclisme professionnelle, qui est inscrite à l’agenda de l’Union Cycliste Internationale. Une épreuve organisée par les clubs de l’EC Colmar et du VC Sainte Croix-en-plaine.

Les coureurs étaient au coeur du centre-ville de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Les coureurs dans le Champ de mars de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est un évènement pour le public et le spectacle. On l'a pensé comme un show et ça nous a fait repenser au Tour de France et tous les évènements qui s'inscrivent autour du vélo," a salué François Langlo, l'organisateur.