EN IMAGES - Le Tour de France à Clermont-Ferrand pour le départ de la 14e étape

La capitale auvergnate est encore en jaune ce samedi matin. Après l'étape de la chaîne des Puys, le Tour de France part ce samedi de Clermont-Ferrand à 13h05. La caravane publicitaire s'élance elle à 11h20. De nombreuses restrictions de circulation et de stationnement sont en place, autour de Jaude et sur le parcours. Le peloton va rouler 194 kilomètres entre Clermont-Ferrand et Lyon, à vivre en direct sur francebleu.fr. L'Auvergne a perdu Romain Bardet dans l'étape entre Châtel-Guyon et le Puy Mary. Il abandonne après une chute. Primoz Roglic est en jaune.

France Bleu Pays d'Auvergne, en direct de 10h à 14h pour le départ du Tour de France de Clermont-Ferrand © Radio France - Gilles Buquet

11h00 place de Jaude, du monde, à deux heures du départ !

La ligne de départ, déjà pleine à deux heures du départ place de Jaude à Clermont-Ferrand © Radio France - Léo Corcos

La place de Jaude de Clermont-Ferrand, déjà bien remplie en ce jour de départ de la 14e étape du Tour de France © Radio France - Eric Le Bihan

Des supporteurs colombiens place de Jaude à Clermont-Ferrand pour Bernal, Uran, Quintana, Lopez, placés juste derrière le duo Roglic-Pogacar au classement général © Radio France - Léo Corcos

Pour suivre les coureurs et ne pas pas manquer le passage du peloton sur la 14e étape