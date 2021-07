EN IMAGES - Le Tour de France s'élance de Vierzon ce vendredi

Le Tour, c'est la course bien sûr mais c'est aussi les cadeaux !

Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France était l'invité de France Bleu Berry ce vendredi à 7h45, en direct du village départ à Vierzon. : "La question n'est pas de savoir si le Tour reviendra en Berry, mais quand..." à indiqué le patron de la grande boucle au micro de Solène de Larquier.

L'étape de ce vendredi est la plus longue de ce Tour 2021 (249km) et la plus logue de l'histoire de la grande boucle depuis 21 ans. Une étape pour les baroudeurs, les puncheurs et on pense bien sûr à notre berrichon, le champion du monde Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe va t-il tenter un coup ce vendredi ? © Radio France - Kévin Blondelle