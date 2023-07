EN IMAGES - Quatre jours de ferveur et de fête en Auvergne pour le Tour de France 2023

C'est déjà la fin, pendant quatre jours, l'Auvergne est devenue la capitale mondiale du cyclisme cette semaine. Avec trois étapes et un jour de repos, les coureurs du Tour de France et les millions de téléspectateurs ont pu profiter aussi bien de l'ambiance exceptionnelle sur les bords des routes, que des paysages sublimes de la région. France Bleu Pays d'Auvergne vous a fait vivre en direct ces quelques jours de fête qui ont rythmé la vie des Auvergnats et maintenant que le peloton file vers l'est on vous propose nos meilleurs souvenirs en images.

La légende du puy de Dôme au rendez-vous

Cela faisait 35 ans que l'Auvergne attendait le retour de son étape mythique , et elle a tenu toutes ses promesses. En 1964, le duel Anquetil-Poulidor au sommet du puy de Dôme marquait l'une des plus belles pages de l'histoire de la Grande Boucle. Ce dimanche 9 juillet 2023 , tous les éléments étaient réunis pour revivre une étape hors norme s. Dans les derniers kilomètres, de la côte de la Baraque jusqu'au Panoramique des dômes, une foule compacte sur le bord de la route.

Tout ce public présent pour l'étape n'a pas manqué d'encourager les coureurs locaux : Rémi Cavagna, Romain Bardet ou encore Julian Alaphilippe ont eu droit leurs noms en grandes lettres blanches sur le bitume .

Vulcania-Issoire : "La plus belle étape du tour"

L'étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et puy de Dôme avait beau concentrer toute l'attention, il y a d'autres très bons moments et d'autres magnifiques paysages à admirer sur les autres parcours en Auvergne. En particulier l'étape entre Vulcania et Issoire ce mardi 11 juillet, considérée par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, comme "la plus belle étape du tour 2023".

Les paysages étaient sublimes lors de la 10e étape, à l'image ici du passage au col de la croix Saint-Robert. © Radio France - Lucas Lauber

Des paysages qui ont une nouvelle fois attiré de nombreux spectateurs, malgré la chaleur écrasante ce mardi sur la route du Tour dans le Puy-de-Dôme. A Issoire, ville arrivée de l'étape, la température ressentie a grimpé jusqu'à 43°C, mais heureusement les pompiers sont venus rafraîchir la foule.

En altitude, comme sur le plateau du Cézallier, la météo était plus clémente. Les éleveurs du département ont profité de cette publicité télévisée en mondovision pour organiser des animations pour le passage du Tour. L a vache Ova lie, star du dernier Salon de l'agriculture était à l'honneur, buvette et botte de foin en décoration, c'était ambiance champêtre sur le col de la Volpilière.

Sur le col de la Volpilière, des spectateurs prennent la pose pour France Bleu Pays d'Auvergne. © Radio France - Jessica Pivert

Rendez-vous le 23 juillet

Pour sa dernière étape en Auvergne, le Tour a pris le départ de Clermont pour un parcours plutôt plat jusqu'à Moulins dans l'Allier. La préfecture du Puy-de-Dôme s'est habillée de jaune pour l'occasion et le village départ installé sur la place de Jaude au cœur de la ville a fait le plein.

Le Tour de France c'est bien sûr la course et les paysages, mais c'est aussi la caravane publicitaire, une institution pour les spectateurs. On a embarqué pour vous la caravan e Cochonou sur la dernière étape ce mercredi et une certitude, entre les saucissons et ses fameux bobs, la marque au damier rouge et blanc déchaîne les foules au même titre que le maillot jaune.

On retiendra aussi de ces journées les images que les coureurs ont partagé eux-mêmes, comme cette vidéo postée par Romain Bardet sur Instagram où l'on voit son jeune fils pédaler vers le sommet du puy de Dôme . Ou encore celle publiée par Tadej Pogačar qui a visiblement apprécier la production boulangère clermontoise.

Des moments de ferveur qui resteront gravés dans la mémoire des Auvergnats pour ce Tour 2023, et la fête n'est pas finie, puisque le vélo revient bientôt dans le Puy-de-Dôme. Les coureurs hommes font place aux femmes avec le grand départ du Tour de France Femmes le 23 juillet prochain à Clermont-Ferrand.

