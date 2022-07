EN IMAGES - Retour sur l'arrivée du Tour de France femmes à Saint-Dié-des-Vosges

Ils étaient des milliers ce jeudi après-midi à hurler, à applaudir, et même à taper des mains pour assister à l'arrivée de la 5ème étape du Tour de France femmes à Saint-Dié-des-Vosges. "Je me suis même fait mal au pouce", rigole Maryse, Déodatienne de toujours, très heureuse d'assister au retour du Tour féminin. "Elles courent bien, elles vont vite, c'est une bonne course", ajoute-t-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comme elle, les fans sont nombreux à avoir voulu obtenir leur maillot jaune ou à pois lors du passage de la caravane. Une manière de montrer à quel point ils attendaient le retour de la Grande boucle féminine. "Il faut soutenir toutes nos Françaises et leur dire, même si elles ne nous connaissent pas, qu'on est là", confie Samuel, venu avec Nolwenn et Gwenaëlle, ses deux filles, inscrites dans un club de cyclisme, et qui se verraient bien dans le peloton un jour. "Au moins les filles peuvent aussi faire le Tour de France", explique l'aînée des deux.

Les fans placés au niveau de la ligne d'arrivée. © Radio France - Arthur Blanc

Même les néophytes ont réussi à s'y intéresser. Comme Amélie pour qui la star ici, "c'est Jalabert". Et pourtant, le virus du cyclisme est peut-être en train de s'implanter. "Je déteste le sport en temps normal, mais avec l'ambiance, on est dans la ferveur, c'est formidable." Place maintenant à la 6ème étape ce vendredi entre Saint-Dié et Rosheim. Cette fois-ci, Maryse ne sera pas dans la foule, mais chez elle : "le peloton va passer devant chez moi, donc on va sortir le pique-nique avec les voisins".

France Bleu Lorraine sera d'ailleurs présent ce vendredi sur le village-départ pour vous faire vivre les derniers instants avant le coup d'envoi de cette 6ème étape. Retrouvez l'émission spéciale entre 10h et 12h.