EN IMAGES - Revivez le passage inédit du Tour de France au Danemark

C'était une première historique. Pour la première fois dans l'histoire de la Grande Boucle, les cyclistes se sont attaqués aux routes du royaume du Danemark. La 3e et dernière étape a vu Dylan Groenewegen l'emporter. Si ce départ au pays des vikings a beaucoup déplu chez certains Français car le Danemark n'est pas la France, il nous a finalement réservé de belles étapes et de magnifiques paysages. L'accueil des Danois, de vrais amoureux du Tour, a fait sensation. Retour en images sur ces trois étapes 100% danoises.

La ferveur danoise

Le Danois aime le Tour de France et on en a eu la preuve tout le week-end. Les bords des routes étaient denses et la foule en folie surtout aux passages des coureurs locaux. Roskilde, Nyborg, Vejle : toutes les villes traversées se sont parées des couleurs de la Grande Boucle, le jaune s'est mélangé au rouge et blanc du Dannebrog, le drapeau danois. À Copenhague, 600.000 personnes ont encouragé, malgré la pluie, les coureurs lors du contre-la-montre. Il faut rappeler que le Tour de France est très populaire dans le pays. "Au Danemark, tout le monde regarde le Tour, les parts d'audience et de marché sont monumentales. Le Tour permet à France Télévisions de tripler ses parts de marché pour monter entre 35 et 40%, 39,4% sur le Tour 2021. TV2 au Danemark c'était 60,4%!" indiquait la patron du Tour quelques jours avant le départ.

Les fans ont aussi donné de la voix, quitte à étouffer les instructions des managers dans les oreillettes des sportifs. La ferveur danoise, il faut surtout la voir pour la croire. Voici quelques exemple en images.

La foule sur le contre-la-montre au Danemark © AFP - Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Même sur des cols de catégorie 4 (donc des petites côtes), les Danois sont au rendez-vous ! Regardez la vidéo de nos reporters sur place.

Même le passage de la caravane du Tour a mis les Danois en transe © AFP - KELD NAVNTOFT / RITZAU SCANPIX

"Vive le Tour !" peut-on lire sur les banderoles © AFP - JASPER JACOBS / BELGA MAG

Un immeuble aux couleurs du Tour et du Danemark ! © AFP - DAVID STOCKMAN / BELGA MAG

La traversée du Grand Belt

On s'attendait à une 2e étape terrible pour les coureurs, l'épreuve s'est montrée plus clémente que prévue. Le vent a finalement soufflé de trois-quarts face notamment sur le pont du Grand Belt, le pont de tous les frissons. Cette structure de 18km aurait pu être le théâtre de bordures mais les cyclistes ont finalement résisté, malgré une chute collective à l'entrée du pont. On retiendra surtout la sublime vue du pont qui relie l'île de Seeland à l'île de Fionie.

Les coureurs sur le pont du Grand Belt © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Les coureurs sur le pont du Grand Belt © AFP - Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

La vue au-dessus du pont du Grand Belt © AFP - Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

La surprise Lampaert

L'épilogue de la 1ère étape était inattendue ! Le Belge Yves Lampaert a déjoué tous les pronostics en s'imposant sur le contre-la-montre face aux favoris (notamment son compatriote Wout van Aert) à Copenhague au Danemark, la première étape. Van Aert a finalement récupérer le maillot de leader le lendemain. Cette première victoire sur le Tour a été pleine d'émotion pour Yves Lampaert.

Le Belge Yves Lampaert savoure son maillot jaune le 1er juillet à Copenhague (Danemark) © AFP - DAVID STOCKMAN / BELGA MAG

L'émotion de Lampaert sur le podium le 1er juillet à Copenhague © AFP - JASPER JACOBS / BELGA MAG

Regardez l'émotion de Yves Lampaert quand il comprend qu'il ne pourra pas être rattrapé sur le contre-la-montre ⤵

La rockstar Magnus Cort Nielsen

Sur les deux premières étapes, le Danois Magnus Cort Nielsen s'est fait plaisir avec une foule acquise à sa cause. Déjà échappé samedi, il a lancé une nouvelle attaque au kilomètre 0 de la 3e étape. La course s'est transformée en une longue parade entre deux haies serrées de spectateurs qui ont fêté Magnus Cort Nielsen, porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur.

Cort Nielsen, maillot à pois, célèbre un nouveau point gagné © AFP - LISELOTTE SABROE

Magnus Cort Nielsen et la foule, une histoire d'amour comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous.

