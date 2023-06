VIDEOS - Thibaut Pinot dans le Tour de France : une histoire d'amour et de souffrance

Thibaut Pinot et le Tour de France, ça n'a pas été que du bonheur. Trois fois à ce jour, le cycliste franc-comtois a levé les bras à l'arrivée, mais il a aussi connu de cruelles désillusions. En neuf et bientôt dix éditions du Tour de France, le coureur de la FDJ s'est aussi taillé une belle popularité. Pour sa dernière participation , "bien" physiquement et "libéré" dans sa tête, il espère en profiter et vivre l'épreuve "comme une fête".

De 2012 à 2023, France Bleu revisite le Tour de France version Pinot.

En 2012, premier Tour et première victoire

Thibaut Pinot fait des débuts en fanfare dans le Tour de France 2012 : à 22 ans, benjamin du peloton, déjà sous le maillot FDJ, il signe une victoire d'étape près de ses bases franc-comtoises, sur l'étape Belfort-Porrentruy. Victoire en solitaire, encouragé par les cris de Marc Madiot, son directeur sportif, comme un fou dans sa voiture. Les portières s’en rappellent encore. C'est l'image du jour.

FR - L'image du jour - Étape 8 (Belfort - Porrentruy)

Le coureur a le sens du tempo : ce 8 juillet, c'est la Saint-Thibaut. Cette victoire d'étape est "comme un rêve" réagit-il, "je m'en souviendrai toute ma vie".

FR - Interview - Vainqueur d'étape - Étape 8 (Belfort - Porrentruy)

En 2013, Thibaut Pinot abandonne, victime d'une angine, le soir de la 15e étape. Ce ne sera pas la première fois que la santé ou la chance lui font défaut sur la route du Tour.

Sur le podium des Champs-Elysées en 2014

En 2014, nouvelle édition mémorable pour Thibaut Pinot : il monte sur le podium final aux Champs-Elysées à Paris. Le Franc-Comtois est 3e derrière le vainqueur, l'Italien Vincenzo Nibali et un autre Français, Jean-Christophe Peraud. Pinot enfile également le maillot blanc du meilleur jeune du 101e Tour de France.

Thibaut Pinot, 3e du Tour de France 2014 et meilleur jeune. © AFP - David Stockmann

Vainqueur à l'Alpe d'Huez en 2015

C'est un Graal pour un grimpeur comme Thibaut Pinot. Le 25 juillet 2015, le coureur remporte la 20e étape au sommet de l'Alpe d'Huez, devant le Colombien Nairo Quintana.

Thibaut Pinot remporte la 20e étape du Tour de France 2015 au sommet de l'Alpe d'Huez, © AFP - Yorick Jansens

"C'est impressionnant, c'est beaucoup de frisson" réagit Thibaut Pinot au micro de France Bleu en évoquant la foule des spectateurs qui l'a encadré dans les derniers lacets. L'Alpe d'Huez, c'est plus que "le Parc des Princes" explique-t-il. "Mon bilan est très bon", ajoute le coureur, "l'Alpe d'Huez, ça sera pas tous les ans."

Trois années décevantes vont s'enchaîner. En 2016, Thibaut Pinot souffre d'une bronchite et doit abandonner le soir de la 12e étape. En 2017, nouvel abandon en cours de route. Il pose le pied à terre en pleine ascension du col de la Croix de fer, lors de la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier. Malade et fiévreux, il n'a pas réussi à se remettre du Giro où il avait beaucoup donné .

En 2018, trois semaines avant le départ du Tour de France, le coureur de la FDJ déclare forfait. Il n'est pas remis d'une pneumopathie.

En 2019, le sommet et la dégringolade

L'année 2019 sur le Tour de France, Thibaut Pinot a tout connu. Il y a d'abord une bagarre au sommet du classement avec Julian Alaphilippe. Puis sa troisième victoire d'étape, le 20 juillet , au Tourmalet, un autre sommet historique. Pinot progresse d'étape en étape, il se rapproche à trois secondes du podium et atteint la 4e place au classement général. A quelques jours des Champs-Elysées, le Franc-Comtois est vu comme le possible vainqueur du Tour.

Mais Thibaut Pinot est victime d'une douleur persistante à la cuisse. Au cours de la 19e étape dans les Alpes, il doit mettre pied à terre et monte en larmes dans la voiture de son manager.

Ce renversement de situation, "c'est la plus grosse claque de ma carrière" confie-t-il à L'Equipe quelques temps plus tard, "pour oublier tout ça, il faudra que je gagne le Tour". Malheureusement, l'année suivante, malgré un parcours montagneux taillé pour le Franc-Comtois, Thibaut Pinot subira une nouvelle déception.

Une chute dès le premier jour en 2020

Le Tour de France 2020 n'est pas une édition comme les autres. L'épreuve est décalée à la fin de l'été, du 29 août au 20 septembre, à cause de la crise du Covid-19. La première étape, à Nice et dans les montagnes alentours est marquée par de nombreuses chutes. La pluie qui s'abat sur les routes transforme le bitume en patinoire. Pinot tombe et est heurté par un vélo dans le dos.

La chute de Thibaut Pinot sur le Tour 2020 à Nice. © AFP - Anne-Christine Poujoulat

Dès lors, il va poursuivre courageusement la Grande Boucle sans plus d'espoir de victoire. Après avoir lâché prise dans la 8e étape, au milieu des Pyrénées, il s'excuse même auprès de ses coéquipiers : "Ça fait beaucoup d'échecs pour tout le monde. Aujourd'hui c'est peut-être un tournant dans ma carrière. J'ai toujours dit que le vélo c'était se battre et prendre du plaisir mais là c'est trop d'échecs".

Mais le Tour 2020, c'est aussi une étape sur ses terres haut-saônoises, le contre-la-montre entre Lure et La Planche des Belles Filles, où il est ovationné. La course traverse le village de Melisey dont son père est maire. Les supporters se pressent sur le bord des routes. "J'ai eu des frissons, c'était top" reconnaît le coureur.

Les supporters de Thibaut Pinot sur la 20e étape du Tour de France. © Radio France - Thomas Vichard

Après avoir fait l'impasse sur le Tour 2021, Thibaut Pinot participe à la Grande Boucle 2022. Il termine au pied du podium lors de la 9e étape le 10 juillet et reçoit le prix du combatif du jour, ce qui vaut au coureur de la Groupama-FDJ une très belle ovation du public

Echappé dix jours plus tard, il remet ça le lendemain vers Hautacam pour enfin accrocher une victoire d'étape, mais n'y parvient pas. "Je suis content de finir la montagne sur une note pas trop mal" conclut Pinot qui termine ce Tour à la 14e place.

Et 2023 alors ?

Thibaut Pinot prendra sa retraite sportive à la fin de la saison. Heureux de disputer son 10e Tour, il espère "lever les bras une dernière fois". La Planche des Belles Filles, sa montée fétiche, ne figure pas sur le tracé de l'édition 2023, mais le 22 juillet, la course reliera Belfort au Markstein .

Ses supporters comptent bien lui rendre hommage : un "Virage Pinot" avec de fan zone géante, des animations, des chants pour fêter la dernière étape de montagne sur le Tour de sa carrière. Si près de ses bases, une consécration ?

La route de la Planche des Belles Filles, couverte d'encouragement par les supporters de Thibaut Pinot. © Radio France - Julien Laurent