EN IMAGES - Tour de France : Marc Madiot célèbre Thibaut Pinot et le bilan satisfaisant de son équipe

Une victoire d'étape, deux Top 10 au général et des émotions : les coureurs français ont rarement pu jouer la gagne sur le Tour de France mais ont réussi à marquer la 110e édition de leur empreinte à l'image de Thibaut Pinot.

Avec deux représentants dans le Top 10, la France reste dans ses standards récents. Mais David Gaudu, 9e, et Guillaume Martin, 10e, n'ont jamais été dans la course pour le podium, l'objectif affiché pour le leader de Groupama-FDJ.

Même si son équipe n'a pas pu rivaliser avec les formations de l'inaccessible duo Vingegaard-Pogacar, le manager mayennais Marc Madiot se dit plutôt satisfait à l'issue de la compétition : "on a eu une course intense avec beaucoup d'engagement. C'est vrai qu'on a fait un Tour plus difficile que l'an dernier mais on s'en tire plutôt pas mal. Les chiffres ne sont pas extraordinaires mais on a un coureur qui finit 9e (David Gaudu), on a un classement 5 par équipes, ça montre une bonne osmose collective. Et puis la touche finale c'est le dernier sursaut devant son public de Pinot, ça restera dans l'histoire du vélo pendant un bon moment".

Thibaut Pinot, chouchou du public français, a tenu son rang "d'accélérateur d'émotions" dans son dernier Tour de France. Lui non plus n'a jamais été en mesure de jouer la gagne. Mais il a montré une belle activité et finit 11e au général.