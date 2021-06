Tour de France : revivez la présentation officielle des équipes à Brest

Moins de deux jours avant le départ du Tour de France 2021, la présentation des coureurs s'est tenue ce jeudi soir au parc à chaînes, à Brest. La ville bretonne accueillera le grand départ de la Grande Boucle samedi, pour une première étape de 197,8km jusqu'à Landerneau. Cette année, 23 équipes ont été sélectionnées pour participer à cette 108e édition de la course.

La cérémonie a débuté par l'hymne breton interprété par Gilles Servat et Aziliz Monroe. "Merci à la Bretagne, merci à Brest", a d'emblée lancé Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle. Brest a en effet accepté d'accueillir le départ du Tour avec un an d'avance. Copenhague devait recevoir la compétition cette année mais pour éviter le chevauchement d'événements sportifs, le départ depuis le Danemark a été reporté à 2022.

Sept coureurs bretons sur ce Tour 2021

En 2008, lors du dernier Grand Départ de Brest, "il y avait du monde, au moins deux petits gamins qui regardaient le Tour. Aujourd'hui ils sont là : Valentin Madouas et David Gaudu", a rappelé le directeur du Tour. Sur cette 108e édition, on trouve sept Bretons sur les 184 coureurs qui disputeront la course.

Valentin Madouas s'est dit très heureux d'être présent sur cette Grande Boucle, sa deuxième : "On en rêve depuis tout petit et le fait de vivre un Grand Départ à la maison, c'est quelque chose de magnifique, c'est vraiment un rêve qui devient réalité !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Forcément, je suis très motivé d'être à la maison, j'espère que c'est le cas pour tout le monde", a déclaré le coureur originaire d'Hennebont, Warren Barguil, de l'équipe Arkéa-Samsic, qui a été très applaudi par le public.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des applaudissements également pour Julian Alaphilippe, le chouchou du public !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu van der Poel, a lui tenu à rendre hommage à son grand-père avec un maillot spécial. Le coureur de 26 ans, de l'équipe Alpecin-Fenix, participe à son premier Tour de France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un public clairsemé

La présentation des équipes a eu lieu sur dans une zone fermée : un pass sanitaire était obligatoire pour y accéder, dès l'âge de 11 ans. Quelques de centaines de personnes étaient présentes, sur les 4.000 maximum prévues. De nombreux fans de cyclisme ont préféré se poster à l'extérieur de cette zone, mais on est loin de la foule des années précédentes.

Les spectateurs bretons regardent la cérémonie de présentation des équipes du Tour 2021. © Radio France - Nicolas Olivier

Les Brestois applaudissent les coureurs lors de la présentation des équipes du Tour de France 2021. © Radio France - Nicolas Olivier

Les fans de cyclisme ont répondu présent pour la présentation des équipes du Tour 2021. © Radio France - Nicolas Olivier

Le Fan Park ouvert

Le Fan park du Tour de France a ouvert ses portes ce jeudi place de la Liberté à Brest. Il est accessible sans masque sanitaire, mais le masque est lui obligatoire. De nombreux stands sont proposés, avec des animations et un écran géant où vous pourrez observer la première étape ce samedi.

La zone est accessible au public vendredi de 10h à 19h et samedi, de 10h à 18h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix