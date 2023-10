EN IMAGES - Toutes ces choses qui font que Thibaut Pinot va nous manquer

Thibaut Pinot participe samedi 7 octobre à la dernière course cycliste de sa carrière, le Tour de Lombardie. Une dernière course en Italie pour clôturer une aventure professionnelle de dix-huit ans avec la Groupama-FDJ, l’équipe qui l’a accompagné, avec son emblématique manager Marc Madiot, tout au long de sa carrière. Nul doute que ses fans, toujours plus nombreux au fil des années, seront au rendez-vous.

33 ans et 33 victoires

Ce qui fait la légende d’un coureur ce sont d’abord ses victoires. Le chemin parcouru depuis ses premières courses chez les poussins en Franche-Comté a forgé cette histoire. Le tour de Lombardie en 2018 , son titre d e champion de France du contre-la-montre en 2016 et bien-sûr trois étapes du Tour de France l’ont projeté sur le devant de la scène.

La première victoire en 2012 dans le Tour de France, sur ses terres franc-comtoises à Porrentruy, mais aussi deux étapes mythiques : l’Alpe d’Huez en 2015, et le Tourmalet en 2019 . Et si un Français gagnait le Tour de France ? Evidemment, ça aussi ça nous a fait rêver, même si l'histoire s'est terminé autrement. Il abandonne en 2019, est au plus bas en 2020. Et termine le Tour de France 2023, sans nouvelle victoire, sauf, celle d'avoir conquis le public.

Le sourire, la colère et les larmes de Thibaut Pinot

Quelle que soit l’issue des étapes, on aime aussi son caractère trempé. Enthousiaste au moment des victoires, révolté quand on l’accuse d’avoir bu une bière lors du dernier Tour de France, triste et un peu vide au moment de l’abandon à Luxembourg pour raison de santé , le 20 septembre dernier.

Et puis cette détresse qu’on n’oubliera pas lors de l’abandon dans le Tour de France 2019 . Au cours de la 19e étape, il jette l'éponge dans les Alpes, une heure après le départ à Saint-Jean-de-Maurienne. En pleurs, il s’engouffre dans la voiture de son manager. Les larmes seront encore là, le soir face à la presse quand il explique son abandon. Son rêve de remporter le Tour de France s’est brisé net.

Un coureur authentique

"Cette fin de carrière elle est simple, vraie, à l’image de la personne. Au bord d’une route ou derrière un écran, on aura vibré, crié, pédalé, espéré… avec des hauts et des bas, mais c’était beau. Merci TiboPino💙🤍 ". C’est l’un des innombrables messages qu’on voit fleurir sur les réseaux sociaux quand on parle de Thibaut Pinot. Ses supporters l’ont aimé pour ses échecs autant que pour ses victoires. L’histoire d’un gars d’ici qui se fait peu à peu sa place dans le monde du cyclisme à force de ténacité est belle. Celle de Thibaut Pinot qui chute, se relève, pleure ou sourit comme chacun d’entre nous, est tout simplement la nôtre.

"Être fan de Thibaut, ça ne devait pas être toujours facile. Un coup c'est tout blanc, un coup c'est tout noir. Mais ça fait partie du personnage. C'est pour ça que les gens l'aiment tellement. Il va laisser un gros vide", explique à l'AFP son équipier David Gaudu.

Celui qui résume ça très bien, c’est son entraineur Marc Madiot. Dans un tweet vidéo posté le 30 septembre, il explique en quelques mots : "Pinot, ll a plein de défauts, mais il est authentique". Derrière ce tweet, des centaines de commentaires émus.

Un anti star système

Ce qui va nous manquer aussi, c’est sa simplicité. Il y a sa vie de coureur, et puis il y a la vie tout court. Avec ses chèvres et sa compagne dans sa ferme près de Mélisey . Avec ses amis du CUP, le Collectif Ultra Pinot, il n’hésite pas à fêter les victoires et à se prêter au jeu de l’humour sur les réseaux sociaux. Avec ses 158.300 abonnés sur twitter et 309.000 sur Instagram, Thibaut Pinot s'amuse souvent, ... Des autres, mais aussi de lui, comme dans ce tweet plein d'auto-dérision.

Enfin Thibaut Pinot est un gars d’ici. Le matin du 22 juillet, alors que la pression est maximale pour cette étape de son dernier tour de France, il ne parle pas de victoire, ou de sa course, mais de son club de foot de cœur, le FC Sochaux qui est à ce moment-là au bord du gouffre.

Chalala lala lala

Il suffit de fredonner ce petit air, pour garder la mélodie entêtante de la chanson des fans de Thibaut Pinot, nous reste dans la tête. Au fil des années, les panneaux se sont ajoutés aux encouragements. Le mur des Thibaut Pinot sur l’étape de la Planche-des-Belles-Filles a laissé place au virage Thibaut Pinot.

Et la chanson, cette petite musique, ce slogan nous donne instantanément le sourire. Elle a enflammé le virage Pinot lors de la 20e étape du Tour de France, mais pas seulement. On l’a entendue sur toute la course du départ à Bilbao aux Champs Elysées à Paris. Et on devrait l'entendre encore sur le tour de Lombardie, où ses supporters ont prévu de l'accompagner .

Le petit gars de Mélisey, va revenir à l’anonymat après une carrière en dent de scie, mais il laissera une image indélébile dans l’esprit de ses fans, à l’image de ce virage de la montée au Petit Ballon qui porte désormais son nom, même Google l'a désormais acté. "Un nouveau lieu mythique du cyclisme. Bravo "Tibo" et merci !!!" peut-on lire dans les commentaires.

Le virage Pinot a même sa note sur Google - Copie d'écran Googlemap