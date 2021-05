EN IMAGES - Tro Bro Leon : La Fosse aux Loups et des ribinou inédits au menu

Annulé l'an passé, le Tro Bro Leon revient avec six équipes World Tour engagées sur les routes du Nord Finistère. Plus de 30 kilomètres de ribinou, dont certains inédits, sont au programme de cette édition qui passera par la Fosse aux Loups où sera jugée l'arrivée de la 1re étape du Tour 2021.

Il avait été annulé l'an passé en raison de la crise sanitaire, et le rendez-vous cycliste du Nord Finistère revient ce dimanche avec un très beau plateau ! Le Tro Bro Léon, pour sa 37e édition, accueille notamment six équipes World Tour sur les routes du pays des Abers avec 207 kilomètres au programme dont un peu plus de 30 kilomètres de ribinou, ces secteurs étroits et caillouteux, qui font la légende de la course avec départ à Plouguin et arrivée à Lannilis.

Les Finistériens Laurent Pichon et Olivier Le Gac sont sur leurs terres, il y a aussi le morbihannais Warren Barguil mais aussi des gros clients comme le belge Philippe Gilbert, l'allemand John Degenkolb ou le français Christophe Laporte.

Un ribin en mode carte postale de vacances

Quatre nouveaux ribinou seront empruntés pour la première fois, mais aussi la Fosse aux Loups, à Landerneau, où sera jugé l'arrivée de la 1re étape du tour de France fin juin. Deux ribinou, notamment, ne vont pas manquer d'intérêt. L'un, exceptionnel, se trouve à quelques dizaines de mettre de la mer, juste derrière les dunes de Sainte-Marguerite, à Landéda.

Le ribin de 700 mètres se trouve juste derrière les dunes de Sainte-Marguerite © Radio France - Nicolas Blanzat

Ici, le ribin de 700 mètres est d'abord en bitume, avant de devenir caillouteux...

Un ribin d'abord en bitume puis caillouteux © Radio France - Nicolas Blanzat

... puis il laisse place à un revêtement proche du boueux en raison de quelques flaques d'eau (photographie jeudi)...

Ribin ensuite boueux © Radio France - Nicolas Blanzat

et puis le sable blanc des dunes, très mou, apparaît pour les dernières centaines de mètres de ce 20e ribin du Tro Bro en mode carte postale de vacances.

Bitume, cailloux, boue puis sable pour ce ribin de 700 mètres de long à Landéda © Radio France - Nicolas Blanzat

Plus tôt dans la journée, le 2e ribin du jour sera franchi à Plouedern. La Tranchée, 1,2 km, débusqué un peu par hasard. "En passant en voiture il y a un an environ, je me suis avancé dedans. Ca ressemblait à un secteur piéton et c'était fermé au bout" narre l'inusable Jean-Paul Mellouet, à la tête de l'organisation depuis 1984. "Il ne sera ouvert que pour le Tro Bro, après il sera refermé".

Parcours du Tro Bro Leon 2021 - capture d'écran Tro Bro Leon

Un ribin tellement inconnu, "qui se trouve à peu près à un kilomètre de la maison à vol d'oiseau mais que je ne connaissais pas" indique le landernéen Laurent Pichon. Etroit avec un mur à gauche, un talus à droite, des arbres des deux côtés. "On s'avance dans un trou. Il est en prise, avec un bon revêtement. Sans trop de cailloux, ce n'est pas un ribin en mauvais état" continue le coureur d'Arkéa-Samsic, l'un des premiers à avoir reconnu le parcours du Tro Bro cette année.

La Fosse aux Loups, "on verra déjà comment ça monte avec des pros"

Juste avant, le peloton fera connaissance avec la Fosse aux Loups. "C'est un clin d'oeil, on verra déjà commente ça monte avec des coureurs pro" s'amuse Jean-Paul Mellouet, car c'est là que sera jugée l'arrivée de la 1re étape du Tour de France dans un gros mois. Une bosse que Laurent Pichon connait par coeur. "C'est un bosse très difficile avec de gros pourcentages au pied. On avoisine les 15%. Ca monte sur pratiquement trois kilomètres, c'est un beau chantier".

Jean-Paul Mellouet, organisateur du Tro Bro Leon depuis 1984 © Radio France - Nicolas Blanzat

En grande forme en ce début de saison, le coureur Landernéen juge sa course de coeur "plus ou moins abordable, on va dire. Les courses World Tour, c'est un autre niveau" rit-il, avouant une volonté de bien faire. Deux fois 4e du Tro Bro depuis qu'il court, le coureur d'Arkéa rêve de l'emporter et prédit 80 derniers kilomètres animés après avoir quitté Guissény et encore 20 ribinou à avaler avant l'arrivée à Lannilis. Une course à suivre ce dimanche après-midi sur France Bleu Breizh Izel, commentaires en direct à partir de 14h30.