Sur le tour de Suisse, Julian Alaphilippe se prépare activement pour le Tour de France

À trois semaines du départ du Tour de France, samedi 26 juin, les coureurs se préparent activement. Plus de temps à perdre, il faut arriver en forme et avec le bon rythme sans non plus s'épuiser. Un savant calcul pas évident. Julian Alaphilippe fait le choix de revenir à la compétition sur le Tour de Suisse, du dimanche 6 au dimanche 13 juin. Le cycliste de Saint-Amand-Montrond (Cher) n'avait plus officiellement couru depuis sa deuxième place sur Liège-Bastogne-Liège, le 25 avril.

Un Tour de Suisse taillé pour Julian Alaphilippe

Que vient chercher le champion du monde sur le Tour de Suisse ? De la confiance, du rythme, une montée en puissance physique. Pouvoir aussi se frotter aux meilleurs du peloton, comme le Belge Matthieu van der Poel, son grand rival depuis le début de saison. En Suisse, les huit étapes vont être variées. Un peu de plaine, quelques cols de haute montagne à grimper, deux contre-la-montre à disputer. Bref, un parcours qui sied parfaitement aux qualités du Berrichon. Une préparation idéale et une répétition générale en quelque sorte avant le Tour de France.

Julian Alaphilippe est désigné comme le leader de son équipe pour ce Tour de Suisse. Il est donc dans des conditions parfaites pour se montrer et pour se préparer avant la Grande Boucle.