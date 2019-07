EN VIDEO. Isère : dernier jour des championnats de France de VTT à l'Alpe d'Huez

Alpe d'Huez, Huez, France

Pendant 4 jours, l'Alpe d'Huez a accueilli les championnats de France de VTT 2019, depuis mercredi jusqu'à ce dimanche. Pour cette édition, près de 1 600 compétiteurs sont venus dans la station iséroise. Le bilan n'est pas encore connu, mais les organisateurs disent s'attendre au total à une fréquentation de 5 à 6 000 visiteurs sur l'ensemble de la compétition.

Les championnats finissent ce dimanche avec encore des épreuves, de trial (Jeunes Femmes, Jeunes Hommes et National 3) et de cross-country (XCO Juniors Hommes, Elite et Espoirs Femmes, Juniors Femmes et Elite Hommes).

Les épreuves de trial se poursuivent depuis vendredi :