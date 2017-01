Entre La Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu en juin, une étape du Critérium du Dauphiné

C'est un grand rendez-vous sportif qui va se dérouler en juin prochain dans le Nord-Isère. Les cyclistes du Critérium du Dauphiné vont courir une étape entre la Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu.

On sait que la 69ème édition du critérium se déroulera du 4 au 11 juin, mais l'organisation ne dévoilera le jour précis et le parcours de l'étape nord-iséroise que le 16 mars. En attendant, le maire de la Tour du Pin, Fabien Rajon, et celui de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui, ont tenu, ce jeudi 5 janvier 2017, une conférence de presse commune pour annoncer l’événement. Bernard Thévenet, double vainqueur du tour de France en 1975 et 1977, et du Critérium du Dauphiné Libéré en 1975 et 1976, était là également. Il est aujourd'hui directeur de course d'ASO, Amaury Sport Organisation, la société organisatrice. C'est lui qui trace le parcours de la course par étapes.

« Je cherchais une étape dans la région, parce que le parcours passait dans ce coin-là J’ai donc demandé à Fabien Rajon (le maire de La Tour du Pin), et même à la limite s’il pouvait me trouver un départ ou une arrivée pas trop loin, pour limiter les transferts, et c’est ce qui a été fait ». Le maire de La Tour du Pin a saisi l’opportunité, d’autant plus qu’il avait dû renoncer à une première sollicitation parce que cette année-là Bernard Thévenet ne lui proposait que le mardi, jour de marché dans la commune. Il a contacté son collègue, maire de Bourgoin-Jallieu pour lui demander si ça l’intéressait d’être ville d’arrivée. Vincent Chriqui a tout de suite accepté.

Des dépenses, mais aussi en retour, des retombées économiques

Si Bourgoin-Jallieu a déjà accueilli ce critérium à 6 reprises, c'est une grande première pour La Tour du Pin. Les 2 communes engagent 30.000 euros chacune pour cette étape. Mais les retombées économiques seront considérables. 22 équipes de 8 coureurs plus leurs accompagnateurs, cela représente dans les 700 nuitées pour l'hôtellerie, plus les dépenses engagées sur place par les milliers de spectateurs attendus. La proximité de Lyon devrait amener la foule des grands jours. D'ailleurs Bernard Thévenet conseille de venir en train, ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde.

Départ donc place Carnot à La Tour du Pin, arrivée à Bourgoin-Jallieu vraisemblablement selon Vincent Chriqui, aux alentours du stade Pierre Rajon. Une quinzaine de kilomètres séparant les deux villes, s’agira-t-il d’un contre la montre ou bien d’une étape avec un long détour ? Pour l’instant, l’organisation n’en dit pas plus. Ce sera comme d’habitude avec le cyclisme, une grande fête populaire, mais aussi bien entendu un moment sportif intense. Bernard Thévenet ne manque pas de rappeler que l’an dernier, sur les dix premiers du Tour de France, huit avaient participé au Critérium du Dauphiné.