"Envie d'en découdre" : l'Isérois Nans Peters en route pour un troisième Tour de France

Sa victoire au trophée Laigueglia en début de saison, puis sa 5e place lors d'un championnat de France très relevé l'ont prouvé : Nans Peters a retrouvé son meilleur niveau avant le Tour de France. Il a "hâte de mettre un dossard, les deux jours avant le départ nous mettent en haleine, on a envie d'en découdre."

Après deux saisons difficiles il va donc aborder le Tour de France, son 3ème, avec ambitions. Celle d'abord d'aider son leader Ben O'Connor dès les premières étapes déjà vallonnées au Pays Basque. "Il faudra être présent tout de suite et l'objectif numéro un, c'est le classement général avec Ben, on est tous là pour ça, et après on aura aussi des ouvertures pour aller chercher des victoires individuelles."

"Ça frotte énormément, c'est un peu dangereux il faut le dire"

La saveur d'un succès sur le Tour, Nans Peters la connait lui qui avait remporté l'étape de Loudenvielle en 2020. Depuis il a traversé des saisons difficiles, loin de son niveau. Revenu en bonne forme il espère déjà sortir indemne d'un début de Tour difficile et forcément tendu, comme chaque année. "En 2021 j'avais chuté lors de la première étape donc j'ai une petite appréhension, on connait la nervosité d'un premier week-end du Tour de France, ça frotte énormément, c'est un peu dangereux il faut le dire. Il y a beaucoup de stress, personne ne veut perdre de temps, tout le monde veut être placé, donc il faut passer les premiers jours, et ensuite je serai plus à l'aise."

La première étape du Tour de France, un tracé de 182km autour de Bilbao, s'élancera à 12h30 ce samedi 1er juillet.