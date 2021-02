C'est confirmé : Epinal accueillera les championnats de France de cyclisme sur route du 17 au 20 juin 2021. Rendez-vous de 600 coureurs femmes et hommes, amateurs et professionnels.

600 coureurs amateurs et professionnels sont attendus en juin à Epinal

La Fédération française de cyclisme (FFC) et la Ligue nationale de cyclisme (LNC) le confirment : les prochains championnats de France de cyclisme sur route seront disputés à Epinal du 17 au 20 juin. Une semaine avant le départ du Tour de France, la capitale vosgienne accueillera les meilleurs coureurs français femmes et hommes, amateurs et professionnels. Ils seront 600.

16 heures de directs TV

Nouveauté cette année : une journée consacrée à une épreuve cyclo sportive. Les tracés définitifs seront validés prochainement. Toutes les arrivées seront jugées près du Centre des Congrès. La ville de Thaon-les-Vosges apportera son soutien pour organiser les départs des épreuves contre-la-montre.

Epinal a déjà été le théâtre de nombreuses épreuves cyclistes. A quatre reprises, en 1954, 1985, 1987 et 1990, elle a été ville étape du Tour de France. Au cours des 3 jours de compétition de ces championnats de France de cyclisme sur route, 6 titres seront décernés. Une visibilité pour Epinal et son agglomération avec près de 16 heures de diffusion télévisée en direct.