Epinal vibre au rythme des championnats de France de cyclisme sur route

Les championnats de France de cyclisme sur route se déroulent depuis ce jeudi et jusqu'à dimanche soir à Epinal. Les plus grandes et grands cyclistes du pays sont au rendez-vous avec de nombreuses courses au programme.

Avec 300 bénévoles pour six courses au programme et six titres en jeu, tout le centre-ville d'Epinal et ses alentours sont quasiment bloqués pour la course.

Le meilleur du vélo tricolore

Pour les amoureux de la petite reine c'est un plaisir, avec un véritable bouquet final ce week-end. Ce dimanche, la course en ligne messieurs verra s'affronter, à une semaine du début du Tour de France, les cadors français comme le champion du monde 2020 Julian Alaphilippe. Et ce samedi ce sont les meilleures françaises qui ont pris le départ de la courses en ligne avec notamment Pauline Ferrand-Prévôt ou Audrey Cordon-Ragot qui a remporté jeudi le contre-la-montre.

Au programme, 7 tours d'un plus de 14kms dans les rues d'Epinal et aux alentours. Les spectateurs étaient nombreux au bord de la route. Didier, passionné de cyclisme, est venu de Verdun avec ses trois fils pour assister à toutes les courses du week-end : "c'est comme une réunion de famille, en plus c'est la fête des pères dimanche ! On est réunis autour du vélo."

Le public a pu profiter du passage des cyclistes à plusieurs reprises © Radio France - Léo Limon

Une route de ces championnats de France bordées aussi de belles histoires. Comme celle de Carole Schmidt qui vit à Epinal et qui est venue supporter sa fille, Julie sur son vélo avec le maillot de son équipe l'UVCA de Troyes.